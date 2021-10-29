Росія припиняє поставки вугілля в Україну: в Міненергетики оперативно знайшли вихід з цієї ситуації

Україна залишається без російського вугілля / Укрзалізниця

У п'ятницю, 29 жовтня, стало відомо про те, що Росія припинить постачати Україні енергетичне вугілля. Це трапиться 1 листопада. У РФ таку ситуацію пояснили зростаючим внутрішнім попитом в осінньо-зимовий період.

"Прийняте рішення пов'язане зі зростаючим попитом на енергетичні марки вугілля. В осінньо-зимовому періоді необхідно приділяти особливу увагу забезпеченню власних потреб всередині країни", - цитує ТАСС російське Мінекономрозвитку.

У свою чергу, влада нашої країни зробила оперативну заяву про альтернативні контракти.

Як повідомили в пресслужбі Міненергетики України, станом на листопад у держави вже є контракти на постачання вугілля з Польщі, Казахстану і Південно-Африканської Республіки.

"Збільшиться частка імпорту завдяки диверсифікації джерел постачання вугілля. Українські компанії вже мають контракти на постачання вугілля в листопаді з Польщі, Казахстану і Південно-Африканської Республіки. Державна компанія "Центренерго" планує імпортувати з цих країн близько 200 тисяч тонн вугілля. Також ведуться переговори з постачальниками зі Сполучених Штатів Америки",-йдеться в повідомленні пресслужби з посиланням на слова першого заступника міністра Юрія Власенка.

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Також наголошується, що робота української теплової генерації в основному здійснюється за рахунок українського вугілля.

Зокрема, у жовтні поточного року на теплоелектростанції надійшло понад 1,1 млн тонн вугілля власного видобутку. А це - від 85% всіх постачання.

Більш того, вже в наступному місяці Україна планує збільшити постачання вітчизняного вугілля до 1,4 млн тонн.

"Міненерго в щоденному режимі контролює надходження і спрацювання вугілля на теплових електростанціях. Станом на 29 жовтня в роботі - 35 теплових енергоблоків та 11 атомних. Вугілля надходить на теплові електростанції досить ритмічно, щоб забезпечити безперебійну роботу генерації", - сказано в повідомленні.

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Ситуація з вугіллям в Україні

Раніше в Міненерго заявили про те, що в Україні спостерігається гостра нестача вугілля.

Така ситуація склалася через те, що запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ за минулий тиждень знизилися на 5,9%.

Тим часом, згідно з планом, на складах має бути вугілля в чи не в 4 рази більше, тобто, на 2,896 млн тонн.

Якщо ситуація не зміниться, то наявного вугілля для роботи тепловиків вистачить тільки на один-два тижні.