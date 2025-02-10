"Наближення реального миру": Зеленський анонсував початок важливих переговорів

Україна з середи почне перемовини з європейськими та американськими партнерами.

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Зеленський анонсував переговори з партнерами / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот з відео

Що відомо:

Україна готується до переговорів з партнерами

Переговори будуть націлені на наближення реального миру

Україна готується до нових перемовин з європейськими та американськими партнерами. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Мова йде про засідання у форматі "Рамштайн", зустрічі у Києві та Мюнхенську безпекову конференцію. Очікується, що перші перемовини розпочнуться у середу.

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"Важливо працювати всім нам разом заради наближення реального миру та дієвих гарантій безпеки – безпеки людей, безпеки нашої держави, безпеки економічних відносин та обов’язково – нашої ресурсної стійкості: і не тільки України, а й усього вільного світу. Все це вирішується зараз, усе це вирішується Україною та нашими партнерами. Мир – це завжди спільна справа", - сказав Зеленський.

Переговори України і Росії – останні новини

Як повідомляв раніше Главред, президент України Володимир Зеленський припустив, за яких умов буде вести з Путіним переговори. Переговори України з РФ можливі, однак Європа та США повинні надати нам гарантії безпеки.

Також раніше у МЗС "розкрили карти", де проходитимуть перемовини щодо закінчення війни. Ключовий підхід до переговорів – нічого про Україну без України.

В AP раніше повідомляли, що Путін на переговорах не піде на компроміс, але Захід цього не зрозумів. Видання зазначає, що російські війська "стабільно просуваються" на фронті, а російська економіка досі не зазнала краху.

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