Послання для США: Стармер зробив цікавий жест під час зустрічі із Зеленським

Прем'єр-міністр Британії нібито навмисно дав камерам зафіксувати кадр з обіймами.

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Зустріч Зеленського і Стармера / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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Стармер спеціально вийшов на вулицю, щоб привітати Зеленського

Так він послав сигнали Білому дому, що Британія на стороні України

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер спеціально вийшов на вулицю, щоб привітати президента України Володимира Зеленського. Про це пише журналіст Sky News Сем Коутс.

За його словами, Стармер спеціально обійняв Володимира Зеленського на камери, таким чином пославши сигнали Білому дому, що Британія на стороні України.

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"Кір Стармер, який не є тактильною особистістю, якщо бути чесним, обіймає президента Зеленського. Це було зроблено для того, щоб це побачили у всьому світі, і особливо в Білому домі", - йдеться в повідомленні.

Журналіст також додав, що прем'єр-міністр Британії навіть навмисно дав камерам зафіксувати кадр з обіймами, щоб переконатися, що ніхто не зможе сумніватися в тому, яку сторону він обрав у цьому війні Росії проти України, незалежно від поглядів президента та віцепрезидента США.

Зустріч Зеленського і Стармера - відео:

Зустріч Зеленського і Стармера - що відомо

Як повідомляв Главред, 1 березня у Лондоні розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського і прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Стармер особисто зустрів Зеленського біля входу до резиденції глави уряду.

Зокрема, Стармер запевнив, що Велика Британія "підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно".

Водночас, президент України подякував Стармеру за підтримку та королю Карлу III за запрошення на зустріч із ним завтра, 2 березня.

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Кір Стармер - що про нього відомо Сер Кір Родні Стармер - британський юрист і політик, тіньовий міністр щодо виходу з Євросоюзу (2016-2020 рр.), лідер Лейбористської партії з 4 квітня 2020 року. На думку видання Politico, Стармер із 2020 року робив усе можливе для зміни репутації Лейбористської партії як такої, що є непатріотичною та приділяє недостатньо уваги проблемам безпеки, і домігся в цьому помітного успіху. Позиція тіньового кабінету Стармера полягає в збереженні твердої підтримки України у відбитті російського вторгнення.

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