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Партнери ухвали нові рішення, а Путін боїться: Зеленський розкрив результати переговорів

Ангеліна Підвисоцька
19 червня 2026, 14:33
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Президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України.
Зеленский
Путін боїться завершення війни / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський

Про що говорить Зеленський:

  • Партнери підтвердили внески до програми PURL
  • Європа побудує антибалістичну систему
  • Путін боїться закінчення війни без перемоги

Дев'ять країн підтвердили своїх внески у програму PURL на суму понад 1 мільярд доларів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський після засідання Контактної групи з питань оборони України.

Україна отримає більше ракет до систем ППО Patriot. До того ж Євросоюз пообіцяв посилити санкції проти РФ.

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"В ЄС єдність, вони молодці. І ми, до речі, для цього багато зробили. Це також визнають партнери ... Путін не хоче зупинятися, і всі його розмови про те, що він хоче миру, – все брехня. Всі партнери, всі європейці це відчувають. Але всі впевнені, що ми разом його зупинимо. Ключові дві речі: разом і зупинимо", - йдеться у повідомленні.

Також Київ домовився з партнерами про додаткові винищувачі F-16. Україна буде терміново готувати пілотів.

"Нам потрібна ППО та гроші на армію. Партнери погоджуються – ми будемо всі над цим працювати", - зазначив президент.

PURL
PURL / Інфографіка: Главред

Європа побудує свою антибалістику

Зеленський додав, що Європа побудує свою антибалістику. При цьому Україна готова до реальних перемовин з РФ.

"Україна не здається, тому ми точно це дотиснемо. Це наша ініціатива, яку ми реалізуємо разом із партнерами. Путін хоче, щоб у нас все горіло, і він безумець – це партнери відчувають ... Європа повинна включитися на повну, щоб у нас була сильна позиція. Включитися на повну по санкціях – без виключень. По конфіскації – без виключень. І по фінансуванню України", - наголосив Зеленський.

Путін боїться закінчення війни

Президент переконаний, що російський диктатор Володимир Путін боїться завершення війни без перемоги, бо тоді російська армія повернеться додому.

"Він боїться своєї армії фізично. І тому, якщо не буде припинення вогню без конкретних гарантій безпеки, він повернеться до війни. І на цей раз під ударом можуть бути інші", - каже Зеленський.

При цьому він додав, що Україна потрібна НАТО. Україна не дозволить Путіна повернути Радянський Союз.

"Україна сьогодні де-факто – друга армія НАТО, яка не поступається другій армії світу. І тому ми, саме ми, потрібні НАТО де-юре. Це вже факт, визнаний усіма лідерами. Путін буде в Кремлі до смерті, і в нього одна ціль – це повернення Радянського Союзу. Без України це неможливо, і тому нам так непросто", - каже президент.

Допомога Україні з боку союзників - думка експерта

Політичний експерт, керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що Україна й надалі отримує потужну підтримку від міжнародних партнерів, насамперед від країн Європейського Союзу. ЄС залишається одним із головних донорів України, забезпечуючи як фінансову допомогу, так і постачання військової техніки та озброєнь. Експерт зазначає, що європейські держави також беруть участь у фінансуванні закупівлі американської зброї для потреб української армії.

Фесенко звернув увагу на переговори, які відбулися 18 серпня у Вашингтоні. За його словами, під час зустрічей обговорювалася масштабна програма військових закупівель для України, обсяг якої може становити від 90 до 100 мільярдів доларів.

Військова допомога Україні - останні новини

Як писав Главред, Україна цього року отримає сім винищувачів F-16 у межах військової допомоги від Бельгії. Три літаки будуть придатні для виконання бойових завдань, а чотири використають для запчастин. Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен перед початком засідання міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

Крім того, США мають намір продовжувати підтримку України та шукати нові можливості для надання необхідної допомоги у захисті від російської агресії.

Нагадаємо, що країни-члени НАТО обговорюють можливість прийняття нового зобов'язання щодо підтримки України на суму 70 млрд євро. Відповідну ініціативу планують винести на розгляд під час саміту Альянсу, який відбудеться в липні.

Інші новини:

Що таке PURL

Механізм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - це спільна програма США і НАТО, спрямована на прискорення постачання озброєння Україні. У рамках цієї ініціативи Київ формує перелік найважливіших потреб у зброї та передає його союзникам.

Партнери фінансують закупівлю американського озброєння, яке відповідає заявленим запитам. Гроші перераховуються на спеціальний рахунок НАТО, після чого Сполучені Штати здійснюють прямі поставки зброї.

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