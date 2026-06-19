Партнери ухвали нові рішення, а Путін боїться: Зеленський розкрив результати переговорів

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України.

https://glavred.net/politics/partnery-prinyali-novye-resheniya-a-putin-boitsya-zelenskiy-rasskazal-o-rezultatah-peregovorov-10774100.html Посилання скопійоване

Путін боїться завершення війни / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський

Про що говорить Зеленський:

Партнери підтвердили внески до програми PURL

Європа побудує антибалістичну систему

Путін боїться закінчення війни без перемоги

Дев'ять країн підтвердили своїх внески у програму PURL на суму понад 1 мільярд доларів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський після засідання Контактної групи з питань оборони України.

Україна отримає більше ракет до систем ППО Patriot. До того ж Євросоюз пообіцяв посилити санкції проти РФ.

відео дня

"В ЄС єдність, вони молодці. І ми, до речі, для цього багато зробили. Це також визнають партнери ... Путін не хоче зупинятися, і всі його розмови про те, що він хоче миру, – все брехня. Всі партнери, всі європейці це відчувають. Але всі впевнені, що ми разом його зупинимо. Ключові дві речі: разом і зупинимо", - йдеться у повідомленні.

Також Київ домовився з партнерами про додаткові винищувачі F-16. Україна буде терміново готувати пілотів.

"Нам потрібна ППО та гроші на армію. Партнери погоджуються – ми будемо всі над цим працювати", - зазначив президент.

PURL / Інфографіка: Главред

Європа побудує свою антибалістику

Зеленський додав, що Європа побудує свою антибалістику. При цьому Україна готова до реальних перемовин з РФ.

"Україна не здається, тому ми точно це дотиснемо. Це наша ініціатива, яку ми реалізуємо разом із партнерами. Путін хоче, щоб у нас все горіло, і він безумець – це партнери відчувають ... Європа повинна включитися на повну, щоб у нас була сильна позиція. Включитися на повну по санкціях – без виключень. По конфіскації – без виключень. І по фінансуванню України", - наголосив Зеленський.

Путін боїться закінчення війни

Президент переконаний, що російський диктатор Володимир Путін боїться завершення війни без перемоги, бо тоді російська армія повернеться додому.

"Він боїться своєї армії фізично. І тому, якщо не буде припинення вогню без конкретних гарантій безпеки, він повернеться до війни. І на цей раз під ударом можуть бути інші", - каже Зеленський.

При цьому він додав, що Україна потрібна НАТО. Україна не дозволить Путіна повернути Радянський Союз.

"Україна сьогодні де-факто – друга армія НАТО, яка не поступається другій армії світу. І тому ми, саме ми, потрібні НАТО де-юре. Це вже факт, визнаний усіма лідерами. Путін буде в Кремлі до смерті, і в нього одна ціль – це повернення Радянського Союзу. Без України це неможливо, і тому нам так непросто", - каже президент.

Допомога Україні з боку союзників - думка експерта

Політичний експерт, керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що Україна й надалі отримує потужну підтримку від міжнародних партнерів, насамперед від країн Європейського Союзу. ЄС залишається одним із головних донорів України, забезпечуючи як фінансову допомогу, так і постачання військової техніки та озброєнь. Експерт зазначає, що європейські держави також беруть участь у фінансуванні закупівлі американської зброї для потреб української армії.

Фесенко звернув увагу на переговори, які відбулися 18 серпня у Вашингтоні. За його словами, під час зустрічей обговорювалася масштабна програма військових закупівель для України, обсяг якої може становити від 90 до 100 мільярдів доларів.

Військова допомога Україні - останні новини

Як писав Главред, Україна цього року отримає сім винищувачів F-16 у межах військової допомоги від Бельгії. Три літаки будуть придатні для виконання бойових завдань, а чотири використають для запчастин. Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен перед початком засідання міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

Крім того, США мають намір продовжувати підтримку України та шукати нові можливості для надання необхідної допомоги у захисті від російської агресії.

Нагадаємо, що країни-члени НАТО обговорюють можливість прийняття нового зобов'язання щодо підтримки України на суму 70 млрд євро. Відповідну ініціативу планують винести на розгляд під час саміту Альянсу, який відбудеться в липні.

Інші новини:

Що таке PURL Механізм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - це спільна програма США і НАТО, спрямована на прискорення постачання озброєння Україні. У рамках цієї ініціативи Київ формує перелік найважливіших потреб у зброї та передає його союзникам. Партнери фінансують закупівлю американського озброєння, яке відповідає заявленим запитам. Гроші перераховуються на спеціальний рахунок НАТО, після чого Сполучені Штати здійснюють прямі поставки зброї.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред