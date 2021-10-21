Одіозний нардеп Кива заявив, що його вигнали з ОПЗЖ. Рабінович спростовує

ОПЗЖ виключили з партії Іллю Ківу / УНІАН

Народний депутат Ілля Кива, відомий своїми провокаційними витівками, більше не є представником проросійської партії "ОПЗЖ". З неї його офіційно виключили на конференції Полтавської обласної організації.

Інформацію 21 жовтня підтвердив сам парламентарій, спілкуючись з журналістами в стінах Верховної Ради. Депутати аргументували це тим, що з боку Іллі Ківи спостерігають постійні образи в їхній бік.

Як пише телеграм-канал PavlovskyNews з посиланням на власні джерела, виключення Ківи з партійного осередку домоглися люди Юрія Бойка і Сергія Льовочкіна. Сталося це через гучні та окремі "зашквари" нардепа, зокрема:

привітання Володимира Путіна з днем народження,

позиції щодо Бандери та щодо його деструктивної позиції, яка завдає шкоди партійній структурі

Що про своє виключення думає Кива

Він наголосив, що не давав їм можливість зливати і продавати партію, підробляти документи.

Може бути їм дійсно не подобається моя позиція щодо президента Росії. Це нормальна історія, ми маємо право на свою точку зору і позицію. Я готовий як до діалогу, так і до різких безкомпромісних дій", – заявив Кива.

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Нардеп уточнив, що поки не отримав відповіді щодо цієї ситуації від керівництва партії. Наразі він чекає моменту, коли постане питання про його виключення з фракції в Раді. Водночас інший нардеп від ОПЗЖ Вадим Рабінович вже поспішив спростувати цю інформацію.

Що варто знати про Іллю Киву

Ілля Кива потрапив у Верховну Раду за списком ОПЗЖ. Йшов на позачергових парламентських виборах під номером 34. Є членом Комітету з питань правоохоронної діяльності. Був радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Наразі супроводжує на судах підозрюваного у державній зраді нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Кива неодноразово "світився" у пресі через свою поведінку. До прикладу, у червны 2021-го Ілля Кива назвав Україну "колискою фашизму в Європі". Зокрема ого обурив той факт, що через його шапку з комуністичною символікою порушили провадження.