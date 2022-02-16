"Ми готові": у Європи є альтернатива російському газу

У ЄС впевнені, що зможуть впоратися з частковим припиненням поставок природного газу з РФ.
Європа знайшла альтернативу російському газу на випадок, якщо Кремль стане використовувати паливо як елемент зброї або частково припинить і знизить його поставки.
"Ми готові до того, що Росія використовує енергію в якості зброї. Кілька країн готові збільшити експорт скрапленого природного газу в ЄС", - повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
За її словами, ЄС зміцнив пан'європейський трубопровід і сполучну мережу електропостачання. Він стане основою постачання зеленого водню.
"Наші моделі газопостачання показують, що зараз ми знаходимося скоріше в безпечній ситуації. Але ключовим уроком є те, що ми повинні диверсифікувати джерела енергії і більше інвестувати у відновлювані джерела енергії", – зазначила вона.
Тим часом, ЗМІ пишуть, що ЄС зараз веде переговори про можливість поставок скрапленого і природного газу з США, Катару, Єгипту, Азербайджану, Нігерії і Південної Кореї.
Нагадаємо, напередодні президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що за завершенні контракту Росія готова постачати газ через Україну, але за умови.
Також 15 лютого з візитом перебуває канцлер Німеччини Олаф Шольц, він зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним. Головна тема розмови-загроза вторгнення Росії в Україну.
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