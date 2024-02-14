РФ може переключитися на іншу область у разі невдач на Донеччині та Луганщині – Черник

Зараз ні в України, ні в країни-агресорки Росії немає достатньо сил і засобів для прориву на фронті.

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РФ може переключитися на іншу область у разі невдач на Донеччині та Луганщині, зазначає Черник/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, скрін

Російські окупанти прагнуть за будь-яку ціну захопити Авдіївку і вийти на кордони Донецької і Луганської областей до президентських "виборів" у країні-агресорці Росії. А якщо їм не вдасться добитися такої мети, то вони можуть змінити напрям головного удару. Одним із варіантів може стати Харківська область.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник в ефірі телемарафону. Він зазначив, що українська армія має певні наступальні успіхи на деяких ділянках фронту, проте загалом на фронті зараз панує вогнева рівновага.

"Ані в нас немає серйозних сил та засобів, аби організовувати серйозні проривні операції, ані у ворога. Але стосовно людського ресурсу, то в них перевага значна – від 1000 до 1200 осіб на добу вони можуть заміщати", – зазначив експерт. відео дня

Експерт каже, що в окупантів залишилася та ж сама стратегія – вони мають політичне завдання за будь-яку ціну захопити Авдіївку.

"В них є політичне завдання за будь-яку ціну пройти Авдіївку і, вони вважають, що можуть до моменту перепризначення Путіна на посту президента вийти на кордони Донецької та Луганської областей", – сказав Черник.

Він додав, що для того, щоб зірвати плани російських окупантів, Україна потребує більше боєприпасів до артилерії та нову авіацію.

Хто такий Петро Черник Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Війна в Україні

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що ЗСУ просунулися на трьох ключових напрямках фронту. Російські війська мають незначні просування на кількох напрямках.

Також раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначав, що наступ на Авдіївку став для РФ катастрофою і назвав величезні втрати окупантів.

Нагадаємо, Сенат остаточно підтримав законопроєкт , у якому передбачається допомога Україні від США на $60 млрд. Далі законопроєкт вирушає до Палати представників.

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