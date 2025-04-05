Макрон може стати головним у переговорах з РФ від Європи: The Telegraph озвучив деталі

Коротко:
- Президент Франції Макрон може стати головним у переговорах з РФ від Європи
- Другим ймовірним переговорником називали Стармера, але він не планує цього робити
Контактною особою від Європи у переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним щодо миру в Україні може стати президент Франції Еммануель Макрон.
Про це повідомляє The Telegraph. На тому, щоб саме Макрон очолив процес взаємодії з країною-агресоркою РФ в рамках зусиль з підтримки Києва, наполягають деякі члени "коаліції рішучих".
Найбільш ймовірними співрозмовниками з Москвою називали президента Франції Еммануеля Макрона і прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, який очолює групу країн, що планують досягти угоди про припинення вогню в Україні.
Згідно з даними видання, Кір Стармер не планує проводити переговори з Путіним у межах зусиль Британії щодо підтримки оборони України.
У той же час джерело The Telegraph в Єлисейському палаці повідомило, що Макрон може взяти на себе цю роль, "коли прийде час".
Мирні переговори з Росією – що відомо
Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський назвав два табу України на переговорах з РФ. Під час майбутніх переговорів про завершення війни Україна точно не погодиться на дві речі, розповів президент Зеленський.
Також повідомлялося, що перемир'я з РФ може початись "найближчими тижнями" – Зеленський розкрив деталі. Припинення вогню у війні Росії проти України може початись вже найближчим часом за умови відповідного тиску на Росію, сказав Зеленський.
Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо за підсумками зустрічі з міністрами закордонних справ країн НАТО в Брюсселі заявив, що якщо РФ тягнутиме час, то Трамп припинить переговори з Москвою.
Читайте також:
- У НАТО сказали, чи може Україна програти у війні з РФ
- Трамп може сильно вдарити по РФ, вона втратить десятки млрд доларів - економіст
- У чотирьох місцях - пожежі: після ракетного удару Кривий Ріг атакували БПЛА
Що відомо про The Telegraph?
The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.
У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред