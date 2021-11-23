Ліквідація Меморіалу: у Міноборони Литви звинуватили Росію в "сталінському" шляху

Путін слід стопами Сталін-вважають у Литві

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас зробив гучну заяву в бік Росії. Він стверджує, що РФ стоїть на тому ж шляху, що і диктатор СРСР Йосип Сталін.

До такого висловлювання його змусила недавня ситуація з організацією історичних досліджень "Меморіал", яку ліквідували в Росії.

Суть організації - висвітлення злочинів сталінізму і комунізму.

Однак Росія відібрала таку можливість у своїх жителів, незважаючи на те, що в РФ і за кордоном налічується півсотні філій "Меморіалу", пише Delfi.

"Це організація, яка виконала величезну роботу в політиці пам'яті в РФ, в поясненні злочинів сталінізму і комунізму в цілому. Її напрацювання величезні. Архіви, які дуже важливі для самих росіян, величезні", - сказав міністр.

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Крім того, він додав, що це не що інше, як ознака сталінізму.

"Знищення такої організації показує, що Росія вже - на тому шляху, на якому був Сталін. І не інакше", – додав міністр.

Також відомо, що на цьому тижні Верховний суд Росії розгляне клопотання прокуратури про закриття "Меморіалу".

Варто відзначити, що центр "Меморіал", В офісі якого проходив захід, досліджує репресії в СРСР і сучасній Росії. Міністерство юстиції Росії визнало Правозахисний центр "іноземним агентом" в 2014 році.

Нагадаємо, раніше у Москві на показ фільму "Ціна правди" про Голодомор в Україні увірвалися кілька десятків невідомих у медичних масках і зірвали Захід. Згодом на місце події приїхали правоохоронці та протримали глядачів у приміщенні кілька годин.

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