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"Комусь здається, що він найрозумніший": Зеленський різко закликав вакцинуватися від COVID-19

29 жовтня 2021, 14:14

План щодо вакцинації від COVID-19 вже збільшили до 300 тисяч ін'єкцій на добу, сказав Зеленський.

Зеленський
Треба боятися не страшилок у соцмережах, а коронавірусу - Зеленський / president.gov.ua

Українцям слід "включити мозок" і зробити щеплення проти коронавірусної інфекції COVID-19. Люди, які не стикалися з хворобою, не повинні думати, що вони "найрозумніші". Треба не звертати уваги на соціальні мережі в питаннях вакцинації. Потрібно боятися не "страшилок в мережах", а коронавірусу. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад у п'ятницю, 29 жовтня, він піддав різкій критиці людей, які виступають проти вакцинації від коронавірусу, і закликав не звертати уваги на суперечки в соціальних мережах щодо щеплення.читайте такожНебезпечний діагноз: МОЗ затвердило список протипоказань вакцинації від COVID-19

"Комусь здається, що він найрозумніший. В основному тим, хто не хворів на коронавірус, або у кого немає втрат в сім'ї через цю трагедію. Дуже прошу, щоб ми всі вимкнули соцмережі саме з цього питання і включили мозок",- зазначив Зеленський.

Також він закликав українців пройти курс вакцинації, оскільки сьогодні, на його думку, це єдиний варіант виходу із ситуації.

"Треба вакцинуватися. Сьогодні це єдине рішення. Хочу, щоб ми не боялися страшилок в мережах, а боялися коронавірусу", - додав Володимир Зеленський, наголосивши, що план щодо вакцинації проти COVID-19 збільшили до 300 тисяч щеплень на добу.

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Коронавірус в Україні

За даними на ранок п'ятниці, 29 жовтня, в Україні зафіксовано 26 870 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Це найвищий добовий показник захворюваності за весь час епідемії на території країни. За добу загинули 648 осіб. Одужало 9 784 людини.

Згідно з відомостями МОЗ, в Україні вже лише два регіони жовтої зони – Закарпатська та Кіровоградська області. У червоній зоні знаходяться Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська і Херсонська області. Решта областей наразі "помаранчеві".

Додамо, Кабмін 22 вересня схвалив обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 в Україні. Щепитися повинні працівники навчальних закладів, центральних органів влади та їх територіальних філій, а також співробітники місцевих державних адміністрацій.

У МОЗ уточнювали, що держава працює над проектом змін, що передбачає розширення категорії осіб, для яких щеплення від коронавірусу повинно стати обов'язковою. Швидше за все, на обов'язковій основі прищеплюватимуть працівників сфери управління органів виконавчої влади, співробітників центрів соціальних послуг та осіб, які працюють на об'єктах критичної інфраструктури.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що центральна влада поставила перед регіонами завдання вийти на показник 1,5 мільйона щеплень на тиждень. За його словами, рівень вакцинації в областях, які опинилися в червоній зоні, суттєво виріс.

viber
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