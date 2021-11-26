Гордон зжалився над Зеленським на шоу у Шустера

Гордон не хоче, щоб Зеленського скидали / Офіс президента

Пресмарафон з приводу екватора президента України Володимира Зеленського збігся на один день з випуском шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Оскільки багато ЗМІ прибуло на конференцію глави держави, а ще більше не покликали, подію почали обговорювати все.

Крім того, бурхливому обговоренню послужило практично кожне слово Зеленського, оскільки на конференції було досить скандалів.

З усіх гостей свободи слова пощастило побувати у Зеленського тільки Савіку Шустеру. Втім, ймовірно, він пошкодував про це вже на самій зустрічі з президентом, так як той звинуватив його в змові з олігархами і прислуговуванні їм. Як відомо, Зеленський назвав Шустера багатим журналістом, з чим останній, природно, не погодився. Однак всі питання пресмарафону все-таки стали порядком денним на Свободі слова.

читайте такожБитва з РФ, ПВК Вагнера, "війна" з Ахметовим і конфлікт з Бутусовим: головне з марафону ЗеленськогоПрийшов на ефір і одіозний журналіст Дмитро Гордон. Який не потрапив до списку 30 ЗМІ, "гідних конференції".

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Але, за його словами, він не шкодує про це і назвав таке рішення оточення президента правильним. Так, як за його словами, він раніше сказав Зеленському, що той йому нецікавий і взагалі для нього помер.

"Мені шкода Зеленського і шкода того, що я в нього повірив", - сказав Гордон під час рекламної паузи.

Кроме того, Гордону жалко, что "всю страну на*бали".

Однак він проти того, щоб Зеленського скидали через акції протесту.

Разом з тим, Гордона хоч і не було на пресмарафоні, Зеленський про нього все ж таки згадав.

"І навіть якщо я не піду на другий термін-вони так бояться! - Гордон (Журналіст Дмитро Гордон – ред.) аж зі штанів викидається: "не повинен йти! Не повинен! Не повинен! Не повинен". Ну, господи боже мій, чи це найголовніше? Я там не бачу, як мої діти ростуть. Ось це я повинен. Винен тільки їм... позорище", - сказав президент України.

Нагадаємо, головна помилка президента України Володимира Зеленського в його Президентстві-це довіра. Зокрема, це стосується кадрових призначень і людей, які його підвели. Про це він розповів, відповідаючи на запитання редактора кореспондента Данила Кір'якова в рамках сьогоднішнього пресмарафону по екватору свого президентства.

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