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Глобальний Південь може змусити РФ змінити позицію щодо війни з Україною - Кулеба

Андрій Ганчук
16 серпня 2023, 15:06 оновлено 16 серпня, 15:14
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Країнам колективного Півдня потрібна стабільна робота світових продовольчих ринків і торгівля з Україною, вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Кулеба, зерно
Колективний Південь зацікавлений у співпраці з Україною - Кулеба / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Країни Глобального півдня здатні вплинути на позицію країни-агресора Росії щодо війни проти України. Особливо Китай, Туреччина і Саудівська Аравія, у яких особливі взаємини з Москвою. Півдню потрібна стабільна робота продовольчих ринків і торгівля з Києвом, що успішно функціонувало до нападу РФ. Про це заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

В інтерв'ю Arab News він розповів про те, що такі країни, як Китай, Туреччина і Саудівська Аравія, колективними зусиллями можуть вплинути на позицію РФ щодо війни проти України.

"Отже, можливо, кожна країна, що діє сама по собі, не має достатньої кількості енергії, щоб змусити Росію змінити свою позицію. Але якщо взяти всі ці країни разом, кумулятивний вплив на Росію може змінити ситуацію", - вважає Кулеба.

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За його словами, Україна ставить перед собою за мету об'єднати країни, які зацікавлені в завершенні війни, і припинити російську агресію. Спільними зусиллями держави зможуть реалізувати формулу миру Зеленського та відновити територіальну цілісність України.

Також він додав, що країни Глобального півдня зазнають серйозних втрат через повномасштабний напад Росії на Україну, а відносини з ними не зашкодять інтеграції України до ЄС та НАТО.

"Країни Азії, Африки, Близького Сходу та Південної Америки хочуть бачити стабільні світові продовольчі ринки, перспективи торгівлі з Україною та повне використання потенціалу освіти для своїх студентів в Україні. Все це прекрасно функціонувало до нападу Росії. Тому у мене немає враження, що країни світу бачать ситуацію крізь призму регіональних інтересів України, що відносяться до тісної інтеграції з ЄС і НАТО", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Мирні перемовини в Саудівській Аравії

У Джидді Саудівської Аравії 5-6 серпня відбулися перші перемовини про мир в Україні. Були присутні представники понад 40 держав. Країни взяли за основу формулу миру президента Володимира Зеленського.

Зустріч примітна тим, що світові держави провели перемовини щодо завершення війни Росії проти України без участі Москви. Україна також розглядає процес як можливість заручитися підтримкою країн Глобального Півдня.

Україна повинна завдавати ударів по території Росії, вважає політичний експерт Тарас Загородній. В інтерв'ю Главреду він сказав, що таким чином Київ отримає сильну перемовну позицію в рамках будь-яких діалогів.

Інші новини:

Дмитро Кулеба війна Росії та України
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