"Це антисептик, а не горілка": Арахамія вчасно зупинив радника Путіна на зустрічі в Стамбулі

Арахамія вчасно зупинив радника Путіна на зустрічі в Стамбулі / скріншот

29 березня в Стамбулі стартували переговори української та російської делегацій з приводу війни в нашій державі.

Не обійшлося і без курйозів. Глава української делегації нардеп Давид Арахамія встиг потролити главу російської делегації Володимира Мединського.

Помічник Путіна переплутав дезінфікуючий засіб з горілкою. Тому Арахамії довелося пояснювати Мединському, що це антисептик.

На відео видно, як представник Кремля бере в руку маленьку ємність з прозорою рідиною, здивовано дивлячись на неї. Тоді Арахамія з усмішкою каже: "антисептик".

"Горілка, подумав", - засмутився Мединський.

Глава переговорної групи та народний депутат Давид Арахамія уже розповів про результати переговорів з РФ у Стамбулі.

Читайте також: