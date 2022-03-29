"Це антисептик, а не горілка": Арахамія вчасно зупинив радника Путіна на зустрічі в Стамбулі

Глава української делегації потролив Мединського.
29 березня в Стамбулі стартували переговори української та російської делегацій з приводу війни в нашій державі.
Не обійшлося і без курйозів. Глава української делегації нардеп Давид Арахамія встиг потролити главу російської делегації Володимира Мединського.
Помічник Путіна переплутав дезінфікуючий засіб з горілкою. Тому Арахамії довелося пояснювати Мединському, що це антисептик.
На відео видно, як представник Кремля бере в руку маленьку ємність з прозорою рідиною, здивовано дивлячись на неї. Тоді Арахамія з усмішкою каже: "антисептик".
"Горілка, подумав", - засмутився Мединський.
Глава переговорної групи та народний депутат Давид Арахамія уже розповів про результати переговорів з РФ у Стамбулі.
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Автор: Сергій Коломієць