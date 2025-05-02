Джулі Девіс у Києві: що змінить її призначення для України

Джулі Девіс прийме на себе керівництво посольством США в Україні з 5 травня цього року.

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Джулі Девіс очолить американське посольство в Києв / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот youtube.com

Коротко:

Джулі Девіс стане тимчасовим повіреним США в Україні з 5 травня

Вона працюватиме на зміцнення відносин між США та Україною

Девіс має понад 30 років дипломатичного досвіду

Тимчасовою повіреною у справах США в Україні стане Джулі Девіс, яка наразі обіймає посаду американського посла на Кіпрі. Про це йдеться на офіційному сайті посольства США в Україні 1 травня.

"Посольство США в Києві із задоволенням повідомляє, що з понеділка, 5 травня, посол Джулі С. Девіс обійме посаду тимчасового повіреного у справах", — зазначено в повідомленні. відео дня

У посольстві уточнили, що на новій посаді Девіс "очолить взаємодію" американського представництва з українським урядом і народом, а також буде працювати від імені президента США Дональда Трампа.

"На цій посаді вона невпинно працюватиме над припиненням війни та кровопролиття, одночасно зміцнюючи двосторонні відносини, роблячи як Америку, так і Україну безпечнішими, сильнішими та квітучішими", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про Джулі Девіс

Джулі Девіс — дипломат високого рангу з понад 30-річним досвідом. Вона раніше була заступницею помічника державного секретаря з питань Західної Європи та ЄС, а також заступницею постійного представника місії США при НАТО. Протягом своєї кар'єри Девіс працювала в українських, грузинських, білоруських та російських посольствах.

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Нагадаємо, як повідомляв Главред, Україна підписала важливу угоду зі Сполученими Штатами — Інвестиційний фонд відбудови Україна–США. Документ був укладений спільно з міністром фінансів США Скоттом Бессантом і передбачає залучення глобальних інвестицій у відновлення української економіки.

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