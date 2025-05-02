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Джулі Девіс у Києві: що змінить її призначення для України

Руслан Іваненко
2 травня 2025, 01:41
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Джулі Девіс прийме на себе керівництво посольством США в Україні з 5 травня цього року.
Джули Девис
Джулі Девіс очолить американське посольство в Києв / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот youtube.com

Коротко:

  • Джулі Девіс стане тимчасовим повіреним США в Україні з 5 травня
  • Вона працюватиме на зміцнення відносин між США та Україною
  • Девіс має понад 30 років дипломатичного досвіду

Тимчасовою повіреною у справах США в Україні стане Джулі Девіс, яка наразі обіймає посаду американського посла на Кіпрі. Про це йдеться на офіційному сайті посольства США в Україні 1 травня.

"Посольство США в Києві із задоволенням повідомляє, що з понеділка, 5 травня, посол Джулі С. Девіс обійме посаду тимчасового повіреного у справах", — зазначено в повідомленні.

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У посольстві уточнили, що на новій посаді Девіс "очолить взаємодію" американського представництва з українським урядом і народом, а також буде працювати від імені президента США Дональда Трампа.

"На цій посаді вона невпинно працюватиме над припиненням війни та кровопролиття, одночасно зміцнюючи двосторонні відносини, роблячи як Америку, так і Україну безпечнішими, сильнішими та квітучішими", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про Джулі Девіс

Джулі Девіс — дипломат високого рангу з понад 30-річним досвідом. Вона раніше була заступницею помічника державного секретаря з питань Західної Європи та ЄС, а також заступницею постійного представника місії США при НАТО. Протягом своєї кар'єри Девіс працювала в українських, грузинських, білоруських та російських посольствах.

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Як повідомляв Главред, 1 травня Україна підписала важливу угоду зі Сполученими Штатами — Інвестиційний фонд відбудови Україна–США. Документ був укладений спільно з міністром фінансів США Скоттом Бессантом і передбачає залучення глобальних інвестицій у відновлення української економіки.

Також в Україні опублікували текст проєкту угоди зі США, що передбачає розвиток родовищ 57 видів корисних копалин. Документ, який має бути ратифікований Верховною Радою, також містить положення про військову допомогу США, яка може зараховуватися як внесок до фонду.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Україна підписала важливу угоду зі Сполученими Штатами — Інвестиційний фонд відбудови Україна–США. Документ був укладений спільно з міністром фінансів США Скоттом Бессантом і передбачає залучення глобальних інвестицій у відновлення української економіки.

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