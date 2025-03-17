'Наш давній друг і союзник': названо країну, яка блокує вступ України до ЄС

Рішення про відкриття кластерів переговорного процесу щодо вступу України до Євросоюзу блокується угорською стороною, зазначив глава МЗС Польщі.

https://glavred.net/world/nash-davniy-drug-i-soyuznik-kakaya-strana-blokiruet-vstuplenie-ukrainy-v-es-10647992.html Посилання скопійоване

У Польщі назвали країну, яка блокує вступ України до Євросоюзу / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Сікорський:

Угорщина блокує вступ початок переговорів про вступ України до ЄС

В ході засідання Ради міністрів ЄС із закордонних питань точилась активна дискусія щодо України

Угорщина продовжує блокувати початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Про це в понеділок у Брюсселі під час засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає Onet.

"Як головування, ми відчуваємо особливу відповідальність за це (початок переговорів про членство України – ред.). Ми, звичайно, хотіли б відкрити один, можливо і два переговорних кластери, але, на жаль, рішення блокує наш давній друг і колись союзник – Угорщина", - зазначив Сікорський. відео дня

Він наголосив, що під час зустрічі точилася активна дискусія щодо того, що рішення про старт переговорів має ґрунтуватися на виконанні критеріїв, а не на двосторонніх питаннях.

Сікорський також закликав польську опозицію, яка підтримує тісні ідеологічні зв’язки з урядом Віктора Орбана, використати свій вплив і переконати угорську владу розблокувати процес.

Які країни є членами ЄС / Інфографіка: Главред

Вступ України до ЄС - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що громадяни країни зможуть висловити свою позицію щодо вступу України до Європейського Союзу шляхом голосування. Про це повідомляє Politico.

Водночас президент Литви Гітанас Науседа закликав пришвидшити процес євроінтеграції України та запропонував встановити конкретний термін її вступу до ЄС — 1 січня 2030 року. Таку заяву він зробив під час саміту "Підтримуй Україну" (SupportUkraine), який відбувся 24 лютого.

Орбан, своєю чергою, висловився проти членства України в ЄС у нинішніх умовах. В ефірі угорського Radio Kossuth він зазначив, що ситуація не дозволяє Україні стати частиною Євросоюзу, а її вступ може мати негативні наслідки для економіки Угорщини.

Інші новини:

Хто такий Радослав Сікорський Польський політик, політолог і журналіст. У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска. До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія. 22 грудня 2023 року Сікорський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС. На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів. Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби". "Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред