В Україні повістки почнуть розсилати поштою: Кабмін визначив, з якого числа

День явки за викликом визначається не раніше, ніж через 14 днів з моменту надсилання повістки, вказано у постанові Кабміну.

https://glavred.net/ukraine/v-ukraine-povestki-nachnut-rassylat-po-pochte-kabmin-opredelil-s-kakogo-chisla-10566548.html Посилання скопійоване

Військовозобов'язаним надсилатимуть повістки поштою / Колаж: Главред, фото: Українська правда, Цензор.net

З середини липня військовозобов'язаним розпочнуть надсилати повістки. Тоді мине 60 днів, які передбачені на оновлення військово-облікових даних. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів.

Згідно з документом, резервісти та військовозобов’язані повинні уточнити свої облікові дані протягом 60 днів. Оновити потрібно адресу місця проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності) та інші персональні дані. Це можна зробити через ЦНАП, електронний кабінет або ТЦК за місцем свого проживання.

Повістка про виклик до ТЦК з повідомленням про вручення можуть надіслати після завершення 60 днів, відведених на уточнення облікових даних, тобто з 18 липня.

відео дня

"У разі неуточнення протягом 60 днів резервістом або військовозобов’язаним своєї адреси місця проживання повістка надсилається на його адресу зареєстрованого/задекларованого місця проживання", - зазначили в документі.

Повстка надсилається адресату не пізніше ніж протягом наступного дня після підписання відповідним керівником. При цьому день явки за викликом визначається не раніше 14 дня від дня надсилання повістки.

Мобілізація в Україні - новини за темою

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію набув чинності з 18 травня. Відповідно до нього, всі чоловіки призовного віку від 18 до 60 років мають оновити свої дані в ТЦК та СП, ЦНАПах або в електронному кабінеті протягом 60 днів.

17 травня Міноборони запустило мобільний додаток "Резерв+", у якому міститиметься QR-код для військовозобов'язаних. З 18 травня по 16 липня чоловіки віком 18-60 років можуть оновити свої дані через цей застосунок.

Крім цього, заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко розповіла, що "Резерв+" не буде використовуватися для надсилання повісток військовозобов'язаним. На електронну пошту їх також не надсилатимуть, оскільки законодавство не передбачає оповіщення громадян через електронну повістку.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред