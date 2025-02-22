'Він його ідеал правителя': Горбач пояснив, чому Трамп так захоплений Путіним

Трамп хотів би бути не обмеженим своєю власною державою та інституціями, а також не бути обмеженим у світі якимись стримуваннями і противагами.

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Горбач пояснив, чому Трамп так захоплений Путіним/ колаж Главред, фото: скрін YouTube

Коротко:

Путін є рольовою моделлю світового лідера в уяві Трампа

Трамп колись навіть казав, що хотів би бути таким, як Путін

По факту зараз Трамп виконує порядок денний, заданий Путіним

Образ російського диктатора Володимира Путіна є рольовою моделлю світового лідера в уяві президента США Дональда Трампа.

Трамп хотів би бути таким, як Путін, наслідувати його у діях, не бути обмеженим своєю власною державою та інституціями і не бути обмеженим у світі якимись стримуваннями і противагами. Таку думку висловив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач під час чату на Главреді.

"Фіона Гілл, співробітниця Державного департаменту США, яка працювала під час першої каденції Дональда Трампа, а перед його обранням на другий термін звільнилася, публічно говорила про те, що Трамп у її присутності дуже прихильно висловлювався щодо Владіміра Путіна, ба більше, з його вуст пролунала фраза "я би хотів бути таким, як він". Тобто Путін – це рольова модель світового лідера в уяві Дональда Трампа. Він хотів би бути таким, як Путін, наслідувати його у діях, не бути обмеженим своєю власною державою та інституціями і не бути обмеженим у світі якимись стримуваннями і противагами", – зазначив Горбач.

За його словами, Трамп хотів би мати абсолютну владу на абсолютну сваволю. Це ідеал політичного правителя Дональда Трампа.

Експерт наголосив, що ми живемо в такому світі, де двома потужними ядерними державами керують люди такого типу.

"Тож у мене погана новина для всіх: Трамп буде (і за його перші три тижні другої каденції ми вже це побачили) реалізовувати порядок денний Владіміра Путіна, пов’язаний із руйнуванням існуючого ладу і світового порядку, підриваючи основи правової держави США, порушуючи указами Конституцію США тощо", – сказав він.

Горбач зазначив, що Трамп зараз поводиться так, як хотів поводитися ще в першу свою каденцію, але йому цього не дозволяли люди, які були біля нього і яких він сам призначав на провідні посади.

"Ці люди тоді говорили йому: "Цього робити не можна, за це можна отримати по руках". Трамп звільняв таких людей і набирав нових, які так само говорили, що цього робити не можна. І зараз нарешті Дональд Трамп дорвався до ситуації, коли він зміг призначити на посади тільки тих людей, які будуть мовчки виконувати всі його доручення, не будуть його критикувати, а головне – не говоритимуть йому, що чогось не можна. Тож зараз Дональду Трампу можна все. Він має необмежену владу в США і відчуває себе необмеженим у своїх діях на глобальній арені. Тому Дональд Трамп по факту, хоче він того чи ні, виконує порядок денний, заданий Владіміром Путіним", – підсумував Горбач.

Дивіться відео чату з Володимиром Горбачем, у якому він розповів, чого чекати від переговорів Трампа, Путіна і Зеленського:

Війна в Україні – останні новини

Як повідомляв раніше Главред, депутат Європарламенту заявив, що Трамп вимагає, щоб Європа "здала" Україну Росії за 3 тижні. Президент США шантажує європейців виведенням американських військ з континенту.

Також раніше повідомлялося, що Трамп розсердився на Зеленського – Вашингтон і Київ готують нову угоду. Кілька помічників Зеленського нібито вмовляли його погодитися на оновлену пропозицію щодо природних ресурсів, щоб уникнути посилення конфронтації.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив про небезпеку капітуляції України. Справедливий мир в Україні не може бути досягнутий шляхом припинення вогню, бо це призведе до капітуляції країни, заявив він.

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Хто такий Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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