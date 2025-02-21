Стівен Кінг жорстко висловився про Трампа і Маска

Американський письменник висловився щодо політики та особистості Трампа.

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Стівен Кінг висловився про Трампа/ колаж: Главред, фото: twitter.com/StephenKing

Ви дізнаєтеся:

Що сказав Стівен Кінг про Трампа

Кого він також назвав зрадником

Легендарний американський письменник ("Король жахів") Стівен Кінг зробив чесну заяву.

На своїй сторінці в соціальній мережі Х (Twitter - авт.) він опублікував послання, де звернувся до президента США Дональда Трампа та Ілона Маска, останньому з яких належить платформа соціальних мереж.

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Три місяці тому ікона жахів оголосив, що залишає X після переобрання Трампа президентом США. Відтоді Кінг називає Bluesky своїм домом у соціальних мережах.

"Я повернувся! Ви сумували за мною?" - написав Кінг в X своїм 6,8 мільйонам підписників, перш ніж додати: "Просто хотів сказати, що Трамп - зрадник, придурок, який любить Путіна! А Ілона це подвійно стосується". Цей пост набрав понад 180 тисяч лайків.

Стівен Кінг назвав Трампа зрадником / Скриншот Х

Спочатку Кінг оголосив про свій відхід з X 14 листопада 2024 року в пості, в якому він пояснив: "Я йду з Twitter. Намагався залишитися, але атмосфера стала занадто токсичною. Підписуйтесь на мене в Threads, якщо хочете".

Він швидко набрав підписників у Bluesky, де продовжив критикувати Трампа.

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Письменник давно і відкрито підтримує Україну і засуджує Росію за розв'язання війни. Своїм заповітним бажанням на 2023 рік він називав мир. 28 січня письменник звернувся до росіян, закликавши їх зупинити "цю безглузду війну" і припинити бомбити мирних жителів. Американець підкреслив, що президент РФ Володимир Путін має піти у відставку.

29 квітня 2023 року "король жахів" прокоментував обстріл житлового будинку в Умані. Він зазначив, що РФ "убиває дедалі більше українських цивільних, зокрема дітей", і це - тероризм.

Також Кінг назвав політика Дональда Трампа зрадником, звинувативши його у зв'язках з Росією і Путіним.

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Хто такий Стівен Кінг? Стівен Едвін Кінг - американський письменник, який працює в різноманітних жанрах, включаючи жахи, трилер, фантастику, фентезі, містику, драму, детектив, отримав прізвисько "Король жахів", повідомляє "Вікіпедія".

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