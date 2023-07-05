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Асамблея ОБСЄ визнала "вагнерівців" терористами, а РФ - спонсором тероризму

Ангеліна Підвисоцька
5 липня 2023, 00:02 оновлено 5 липня, 00:08
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Диктатор Путін особисто визнавав, що "Вагнер" фінансувався з Росії.
Путин, ОБСЕ
ОБСЄ визнала РФ спонсором тероризму / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Парламентська Асамблея ОБСЄ визнала Росію державою спонсором-тероризму, а ПВК "Вагнер" – терористичною організацією. Про це заявила член української делегації у ПА ОБСЄ Євгенія Кравчук.

В ОБСЄ назвали тероризм однією з загроз міжнародному миру та безпеці. При цьому вчинки "вагнерівців", як діяли від влади РФ, будуть охарактеризовані як терористичні. У декларації також йдеться про те, що Путін особисто визнав, що "Вагнер" фінансувався з РФ.

"Найголовніше - закликає держав-членів посилювати чіткі міжнародні норми: терористичний характер "Групи Вагнера" та її дій; відповідальність Російської Федерації, як держави-спонсора цієї терористичної організації; неприпустимість залучення таких суб'єктів у міждержавні відносини", - написала Кравчук.

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Визнання РФ спонсором тероризму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше зазначив, що, після всього скоєного Росією, слово "тероризм" стало фактично її другим ім'ям. Тому визнання її спонсором тероризму буде просто юридичною фіксацією реальності.

Раніше повідомлялося про те, що США можуть офіційно визнати Росію країною-спонсором тероризму. Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі закликала держсекретаря Ентоні Блінкена зробити це. Якщо Блінкен цього не зробить, то Конгрес США буде приймати відповідне рішення самостійно.

Таким чином, Пелосі попередила Блінкена про наміри Конгресу. За даними видання, це сталося під час нещодавньої телефонної розмови.

Президент України Володимир Зеленський вже кілька разів закликав США офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму. Він підкреслив, що російські військові скоюють такі жахливі злочини, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни.

У травні цього року Сейм Литви ухвалив резолюцію, згідно з якою Вільнюс визнає Російську Федерацію державою-терористом.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії терорганізації ПВК Вагнер
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