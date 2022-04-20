Генерали, племінник губернатора і родичі військової влади: Арестович розповів про полонених РФ

Серед російських полонених є генерали, племінник глави регіону і родичі керівництва ЗС РФ - Арестович / УНІАН

Українська влада переконана у тому, що вдасться повернути додому кожного свого громадянина, якого захопили війська РФ. Серед полонених, спійманих ЗСУ, є багато особливих персонажів - генерали, племінник губернатора регіону і родич керівництва армії Росії. Обмін одного такого цінного для росіян ворога може дозволити повернути додому до 50 українців. Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

У розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним у вівторок, 19 квітня, він розповів про те, що влада України переконана у поверненні кожного полоненого українця, оскільки в полоні ЗСУ знаходяться цінні для росіян кадри.

читайте такожПолонений капітан російської армії вирішив воювати проти ПутінаЗа його словами, в полон потрапляють не тільки звичайні солдати, але навіть генерали. Під час обміну "особливого" полоненого можна обміняти на 50 захоплених російськими окупантами українців.

"Наші захисники полонять не тільки рядових солдатів. Серед захоплених зустрічаються навіть генерали. А один такий спійманий ворог може повернути додому до 50 полонених українців", - зазначив Арестович.

Також він додав, що в полон потрапили і такі люди, як племінник губернатора російського регіону і родичі керівництва їх Збройних сил.

"Є серед них (полонених росіян), наприклад, племінник губернатора області Росії. Також є родичі їхнього керівництва армії", - сказав чиновник.

Також він підкреслив, що Україна в будь-якому випадку доклала б максимум зусиль, щоб повернути всіх своїх громадян. І з такими "цінними екземплярами" зробити це легше.

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Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський 18 квітня зробив заяву про те, що Росія почала наступ на Донбасі. Окупанти стягнули до регіону значну кількість військового контингенту і бойової техніки. Втім, українці мають намір захищатися, і не збираються віддавати загарбникам свої землі.

Радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що війська Росії під час нової атаки проти України ставлять перед собою низку завдань. Вони включають встановлення контролю над Рубіжним, Попасною та Сєвєродонецьком; рух у напрямку Гуляйполя Запорізької області та Маріуполя, просування на Ізюмському напрямку у бік Слов'янська та Краматорська, а також у бік Херсонської області.

Спікер Банкової Олексій Арестович сказав, що битва за Донбас визначить підсумки третьої фази війни. Новий етап стане таким же провальним, як і попередній. У окупаційних військ немає таких сил, щоб вирішити завдання, які перед ними поставила Москва. Політичне керівництво жене війська вперед, а військове командування не може пояснити Кремлю реальний стан речей.

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