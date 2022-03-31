Арахамія розкрив роль Абрамовича на переговарах

Роман Абрамович / Facebook

Голова української делегації на переговорах з Російською Федерацією Давид Арахамія вважає позитивною роль російського олігарха Романа Абрамовича в цьому процесі.

За його словами, він спочатку виступав як "неофіційний канал зв'язку".

"Насправді, чесно кажучи, він грає роль дуже позитивну. Але мені незрозуміло, чому він став публічну роль виконувати. Тому що з самого початку була така у нього роль, що в переговорах називається back channel, тобто додатковий канал зв'язку, неофіційний, який допомагає якісь складні речі промовляти нормальною людською мовою, а не дипломатичною – те, що вони не можуть сказати офіційно. Потім завдяки міжнародній пресі цей прихований канал став відомий на весь світ фактично. Наскільки мені зрозуміла позиція, він вже не ховається і вже не back channel, а є ще однією особою на переговорах", – сказав Арахамія в інтерв'ю в ефірі національного телемарафону.

Також він вважає, що Абрамович намагається показати себе як нейтральну сторону в переговорному процесі.

"Хоча ми не сприймаємо його як нейтральну сторону. Але, можна сказати, що він, звичайно, більш нейтральний, ніж офіційна сторона переговорів", – додавши глава української делегації.

Нагадаємо, член російської делегації на переговорах з Україною, помічник глави РФ Володимира Путіна Володимир Мединський заявив, що припинення вогню з боку агресора не буде.

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