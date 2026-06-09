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Без води, в стані виснаження: на Одещині діти більше 12 годин писали НМТ

Анна Косик
9 червня 2026, 13:58
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У соцмережах розгорівся скандал через нелюдські умови проведення тестування.
школьники, укритие
Учасники тесту були дуже виснажені / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/dmytro_lubinetzs

Головне:

  • На Одещині діти здавали НМТ понад 12 годин
  • Учасники НМТ годинами не мали доступу до їжі та води
  • Об'єктивність результатів НМТ поставили під сумнів

В Одеській області Національний мультипредметний тест тривав 13 годин. Про це в Telegram повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Діти, які прийшли писати НМТ, просиділи в укриттях без базових умов більше більше половини доби. Причиною цього стала повітряна тривога в області.

відео дня

"До нашого Представництва в Одеській області надійшла інформація про грубі порушення під час організації тестування в одному з екзаменаційних центрів. Приміщення, де проводили НМТ, виявилося фактично не готовим до умов воєнного стану та регулярних повітряних тривог. Через постійні зупинки процедура тривала з 09:00 до близько 22:00 — понад 13 годин безперервного стресу для дітей", - йдеться у повідомленні.

Діти увесь цей час не мали доступу до води та їжі. Також був суттєво обмежений зв'язок з батьками. Звернутися до них могли лише ті діти, яким ставало погано.

"Окремо — ситуація з дітьми-сиротами, які фактично залишилися повністю без будь-якої підтримки під час багатогодинного перебування в центрі тестування. Згодом, завдяки особистій ініціативі вчителів та батьків, учасникам все ж вдалося забезпечити доступ до питної води та їжі. Також небайдужість і принцип "чужих дітей не буває" дозволили хоча б якось забезпечити водою та їжею дітей-сиріт і тих, чиї батьки не змогли це привезти", - додав Лубінець.

В якому стані діти, які проходили НМТ

Після 13 годин проходження тесту діти повідомляють про критичне виснаження, втрату концентрації та неможливість нормально виконувати завдання. Останні блоки завдань вони виконували в стані крайньої втоми.

"Це ставить під сумнів об’єктивність результатів, рівність умов для всіх учасників і саму справедливість оцінювання. За наявною інформацією, учасникам запропонували додаткову сесію НМТ — без чітких дат і гарантій, що ситуація не повториться. Це неприйнятний провал системи проведення НМТ в умовах воєнного стану, який не забезпечує дітям ані безпеки, ані базових умов, ані рівних можливостей і фактично порушує права дітей", - наголосив омбудсман.

Через таку організацію НМТ Лубінець звернувся до МОН з вимогою негайного реагування та перегляду процедур.

Реакція батьків на виснажливе НМТ

У соцмережах батьки вже активно обговорюють ситуацію, що склалася на Одещині. Деякі українці вважають, що проблемою стало те, що пункти здачі НМТ неправильно організували.

"Проблема в тому, що не всі пункти змогли одразу організувати складання іспиту в укриттях (як це було передбачено в деяких інших містах). У результаті - майже 12 годин діти перебувають у сховищах", - написала liliiaflores.

Обсуждение 13-часового НМТ
Обговорення НМТ на Одещині / фото: скріншот

Також користувачі наголошують на нелюдських умовах проходження тесту для дітей.

"Діти писали НМТ 12 годин на Одещині. Кому повезло, ті написали за 10. Немає слів, аби описати обуреність.. Не кожна доросла людина зможе знаходитись у таких умовах протягом 10 годин, а я хочу нагадати, що це в першу чергу екзамен, де треба логічно мислити, від якого для багатьох залежить майбутнє. Не кажу вже про базові потреби, такі як поїсти... Хіба це "безпечний аналог ЗНО"?", - написала _butterfly_sparkle.

Обсуждение 13-часового НМТ
Обговорення НМТ на Одещині / фото: скріншот

Освіта в Україні - останні новини

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Про персону: Дмитро Лубінець

Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик.

У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

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