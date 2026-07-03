Вчені розрахували терміни кінця життя на Землі: розкрито несподівану загрозу

На думку фахівців, припинення фотосинтезу призведе до зникнення рослинності.

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Оприлюднено тривожний прогноз / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Рослини на Землі можуть існувати ще близько 1,9 мільярда років

У якийсь момент рослини більше не зможуть здійснювати фотосинтез

Дослідники дійшли висновку, що рослини на нашій планеті можуть існувати ще близько 1,9 мільярда років.

Такий прогноз було зроблено на основі комп’ютерного моделювання, яке враховувало поступові зміни клімату, посилення сонячного випромінювання та зниження вмісту вуглекислого газу в атмосфері, повідомляє Live Science.

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Ключову роль в існуванні рослин відіграє фотосинтез - процес, під час якого сонячна енергія використовується для перетворення води та вуглекислого газу на органічні речовини та кисень. Саме завдяки цьому механізму підтримується життя більшості організмів на Землі.

Однак вчені зазначають, що в міру старіння Сонця його світимості зростатиме. Це призведе до підвищення температури на планеті, а також до поступового зменшення концентрації вуглекислого газу в атмосфері. У певний момент умови стануть настільки несприятливими, що рослини більше не зможуть здійснювати фотосинтез.

На думку фахівців, припинення цього процесу призведе до зникнення рослинності, а потім і до руйнування харчових ланцюгів, від яких залежить існування більшості живих організмів.

Раніше в науковому співтоваристві існували різні оцінки тривалості життя земної флори - від приблизно 100 мільйонів до майже мільярда років. Однак дослідники Джейкоб Хакк-Міссра та Ерік Вольф з організації Blue Marble Space дійшли висновку, що за найсприятливішого сценарію рослинна біосфера зможе проіснувати близько 1,87–1,9 мільярда років.

Автори роботи підкреслюють, що цей прогноз ґрунтується на існуючих наукових моделях і може змінитися з урахуванням майбутніх відкриттів. Вони також припускають, що навіть після зникнення рослин деякі форми мікробного життя зможуть ще тривалий час існувати в глибинних шарах земної кори.

Вчені про причини зміни клімату в Україні

Фахівці зазначають, що Україна дедалі сильніше відчуває наслідки кліматичних змін. Зимові місяці стають теплішими, а посушливі періоди спостерігаються дедалі частіше й тривають довше, ніж раніше.

На думку вчених, основним чинником цих процесів залишається глобальне потепління, спричинене збільшенням вмісту парникових газів в атмосфері.

Найбільший внесок у цей процес робить вуглекислий газ (CO₂), який виділяється під час використання викопного палива - вугілля, нафти та природного газу. Додатковими джерелами викидів є вирубка лісів та діяльність промислових підприємств.

Зростання концентрації парникових газів посилює так званий парниковий ефект: частина тепла, що надходить від Сонця, затримується в атмосфері замість того, щоб розсіюватися в космічному просторі. У результаті середня температура на Землі поступово підвищується, що позначається на погодних умовах і кліматі в багатьох регіонах світу, зокрема в Україні.

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