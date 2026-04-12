Вчені NASA вразили своїм відкриттям: на Марсі виявлено гігантську "сітку павука"

Розкрито таємницю Марса

Марсохід Curiosity виявив на схилах гори Шарп незвичайні "павутинні" скелі, які раніше не фіксувалися камерами.

Ці структури вказують, що підземні води на Марсі могли існувати довше, ніж вважалося, пише Daily Galaxy.

Гряди висотою 1–2 метри утворилися, коли вода заповнювала тріщини мінералами, а вітрова ерозія створила контрастні форми рельєфу. Темні лінії на знімках — це сліди циркуляції води та накопичення мінералів.

Знахідка на великих висотах гори Шарп важлива: кожен шар фіксує окремий кліматичний етап, що свідчить про тривале збереження підземних вод навіть після висихання річок і озер.

Зразки, взяті Curiosity, показали глину у вершинах хребтів і карбонати у западинах, підтверджуючи активність води в минулому.

Що відомо про життя на Марсі? Місія "Mars Sample Return" — найкращий із досі запропонованих експеримент по виявленню життя, у ході якого зразки марсіанського ґрунту мають бути доставлені на Землю і досліджені вже на місці з використанням найновітніших методів, пише Вікіпедія. Однак ще треба вирішити проблеми, пов'язані із забезпеченням та дотримуванням умов, необхідних для збереження ймовірних форм життя чи біосигнатур у зразках у період їх кількамісячного транспортування з Марса на Землю. Проте бентежить, що доведеться забезпечувати наявність таких умов середовища та таких поживних речовин, про потребу в яких досі нічого не відомо. Якщо мертві мікроорганізми будуть виявлені у такому зразку, буде вкрай важко переконатися в тому, що ці організми були ще живі, коли зразок був отриманий.

