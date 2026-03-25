Клімат виходить з-під контролю: спека б’є всі історичні рекорди

Період із середини 2010-х до 2025 року виявився найтеплішим за всю історію інструментальних вимірювань.

Вчені попередили про зміну клімату

Ви дізнаєтеся:

Середня глобальна температура вже наблизилася до небезпечної позначки

Сукупність показників вказує на критичний стан клімату

Останні роки стали рекордними за спекою за всю історію спостережень, і, за оцінками міжнародних організацій, кліматична ситуація на планеті стрімко погіршується.

За даними структур ООН, період з середини 2010-х до 2025 року виявився найтеплішим за весь час інструментальних вимірювань. Практично кожен рік у цьому проміжку входив до числа рекордно спекотних, а 2025-й посів одне з перших місць за рівнем температур, повідомляє Reuters.

Фахівці зазначають, що середня глобальна температура вже наблизилася до небезпечної позначки, перевищивши доіндустріальні показники більш ніж на 1,4°C. При цьому попередній рік встановив абсолютний рекорд, наблизившись до рівня в 1,55°C, що майже досягає критичного порогу, визначеного міжнародними угодами.

Одночасно фіксуються серйозні зміни в природі: прискорюється танення льодовиків, особливо помітне в Ісландії та Північній Америці, а масштаби цих втрат вже входять до числа найбільших за всю історію спостережень.

В ООН підкреслюють, що сукупність цих показників вказує на критичний стан клімату: планета наближається до меж, за якими наслідки можуть стати незворотними.

Раніше Главред писав про те, що люті зими Україні вже не загрожують. Українці дивуються, що спричинило зміну клімату, адже взимку вже не так холодно, а влітку температура б'є всі рекорди. Але цьому є пояснення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що клімат робить їжу розкішшю. Багато погодних явищ, що спричинили це зростання цін, "були абсолютно безпрецедентними з історичної точки зору".

Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

