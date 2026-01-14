Серіал складатиметься з чотирьох епізодів, які виходитимуть раз на тиждень.

https://glavred.net/movies/vyshel-treyler-novogo-seriala-so-zvezdoy-teorii-bolshogo-vzryva-10732238.html Посилання скопійоване

Вийшов трейлер нового серіалу із зіркою "Теорії великого вибуху" / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Партнером Куоко на знімальному майданчику став британський актор

Сем Клафлін. Прем'єра серіалу запланована на 1 лютого 2026 року

Американський кабельний канал MGM+ показав трейлер напруженого трилера-серіалу "Зниклий" (Vanished), головну жіночу роль в якому виконала зірка "Теорії великого вибуху" Кейлі Куоко.

За сюжетом серіалу, молода жінка на ім'я Еліс Монро приїжджає в романтичну відпустку до Парижа зі своїм хлопцем Томом Паркером. Однак незабаром чоловік таємничо зникає під час поїздки в поїзді, а Еліс потрапляє у вир заплутаних подій, що розкривають їй приховану правду про минуле її коханого.

відео дня

Партнером Куоко на знімальному майданчику став британський актор Сем Клафлін (франшиза "Голодні ігри", "Енола Холмс", "До зустрічі з тобою", серіали "Гострі козирки", "Дейзі Джонс і Шістка").

Також у серіалі зіграли Карін Віар ("Делікатеси", "Ненависть"), Маттіас Швайггефер ("Армія мертвих", "Оппенгеймер") та інші.

Прем'єра серіалу запланована на 1 лютого 2026 року. Він складатиметься з чотирьох епізодів, які виходитимуть раз на тиждень.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що зірка "Дуже дивних справ", канадський актор Фінн Вулфхард, залишає акторство після завершення серіалу. Артист розкрив, чим буде займатися далі.

Також стало відомо, що Ніколь Кідман офіційно знову незаміжня - всього через три місяці після подання актрисою заяви на розлучення з кантрі-співаком Кітом Урбаном.

Читайте також:

Про особу: Кейлі Куоко Американська актриса Кейлі Куоко народилася 30 листопада 1985 року в Каліфорнії, а вперше на екранах з'явилася у віці 8 місяців – у рекламі дитячих іграшок. На телебаченні вона дебютувала в телевізійному фільмі-трилері "Зибучі піски: Немає виходу" 1992 року з легендарним Дональдом Сазерлендом у головній ролі. Першим великим проектом для Кейлі стала роль відьми Біллі Дженкінс у серіалі "Зачаровані" (2005-2006). Це був один з основних персонажів у восьмому, заключному сезоні шоу. Але справжнім проривом для актриси стала головна роль у комедійному ситкомі "Теорія великого вибуху" – далекої від науки дівчини Пенні, яка, тим не менш, подружилася зі своїми сусідами-вченими. Шоу тривало 12 сезонів, що виходили з 2007 по 2019 роки, у всіх них Кейлі грала головну роль. Після цього вона знялася ще в декількох популярних серіалах, серед яких: "Бортпровідниця" (2020-2022) і "Засновано на реальних подіях" (2023-2025). З 2007 по 2010 роки актриса таємно зустрічалася з партнером по серіалу "Теорія великого вибуху" Джонні Галекі, а влітку 2013 року у неї був короткий роман з Генрі Кавілом. У 2018-2022 роках Кейлі була одружена з професійним наїзником Карлом Куком, з яким до цього зустрічалася кілька років. З 2022 року Куоко перебуває у стосунках з актором Томом Пелфрі (серіали "Банші", "Озарк", "За межею", "Кохання і смерть", "Завдання"), у березні 2023 року у них народилася дочка Матильда.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред