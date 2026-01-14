Рус
Вийшов трейлер нового серіалу із зіркою "Теорії великого вибуху"

Віталій Кірсанов
14 січня 2026, 15:52
Серіал складатиметься з чотирьох епізодів, які виходитимуть раз на тиждень.
Вийшов трейлер нового серіалу із зіркою "Теорії великого вибуху"
Вийшов трейлер нового серіалу із зіркою "Теорії великого вибуху" / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Партнером Куоко на знімальному майданчику став британський актор
  • Сем Клафлін. Прем'єра серіалу запланована на 1 лютого 2026 року

Американський кабельний канал MGM+ показав трейлер напруженого трилера-серіалу "Зниклий" (Vanished), головну жіночу роль в якому виконала зірка "Теорії великого вибуху" Кейлі Куоко.

За сюжетом серіалу, молода жінка на ім'я Еліс Монро приїжджає в романтичну відпустку до Парижа зі своїм хлопцем Томом Паркером. Однак незабаром чоловік таємничо зникає під час поїздки в поїзді, а Еліс потрапляє у вир заплутаних подій, що розкривають їй приховану правду про минуле її коханого.

Партнером Куоко на знімальному майданчику став британський актор Сем Клафлін (франшиза "Голодні ігри", "Енола Холмс", "До зустрічі з тобою", серіали "Гострі козирки", "Дейзі Джонс і Шістка").

Також у серіалі зіграли Карін Віар ("Делікатеси", "Ненависть"), Маттіас Швайггефер ("Армія мертвих", "Оппенгеймер") та інші.

Прем'єра серіалу запланована на 1 лютого 2026 року. Він складатиметься з чотирьох епізодів, які виходитимуть раз на тиждень.

Про особу: Кейлі Куоко

Американська актриса Кейлі Куоко народилася 30 листопада 1985 року в Каліфорнії, а вперше на екранах з'явилася у віці 8 місяців – у рекламі дитячих іграшок.

На телебаченні вона дебютувала в телевізійному фільмі-трилері "Зибучі піски: Немає виходу" 1992 року з легендарним Дональдом Сазерлендом у головній ролі.

Першим великим проектом для Кейлі стала роль відьми Біллі Дженкінс у серіалі "Зачаровані" (2005-2006). Це був один з основних персонажів у восьмому, заключному сезоні шоу.

Але справжнім проривом для актриси стала головна роль у комедійному ситкомі "Теорія великого вибуху" – далекої від науки дівчини Пенні, яка, тим не менш, подружилася зі своїми сусідами-вченими. Шоу тривало 12 сезонів, що виходили з 2007 по 2019 роки, у всіх них Кейлі грала головну роль.

Після цього вона знялася ще в декількох популярних серіалах, серед яких: "Бортпровідниця" (2020-2022) і "Засновано на реальних подіях" (2023-2025).

З 2007 по 2010 роки актриса таємно зустрічалася з партнером по серіалу "Теорія великого вибуху" Джонні Галекі, а влітку 2013 року у неї був короткий роман з Генрі Кавілом. У 2018-2022 роках Кейлі була одружена з професійним наїзником Карлом Куком, з яким до цього зустрічалася кілька років. З 2022 року Куоко перебуває у стосунках з актором Томом Пелфрі (серіали "Банші", "Озарк", "За межею", "Кохання і смерть", "Завдання"), у березні 2023 року у них народилася дочка Матильда.

