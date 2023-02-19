У Польщі вийде адаптація популярного українського серіалу "Слуга народу"

На польському телебаченні з'явився свій "Зеленський" Ігнатій Конечний - президент з народу.

Марцин Хікнер у роді Ігнатія Конечного у польській адаптації українського серіалу "Слуга народу" з Володимиром Зеленським у головній ролі / Скріншот, imdb.com

4 березня на польському телеканалі Polsat вийде серіал "Слуга народу" - адаптація українського серіалу 2015-2019 років, головну роль в якому зіграв нинішній президент України Володимир Зеленський.

Польська версія серіалу зберігає основну сюжетну лінію - простий вчитель історії на ім'я Ігнатій Конечний (йогозіграв Марцин Хікнер) раптово стає президентом і стикається з багатьма комічними, а іноді і драматичними ситуаціями. Йому 36 років, він розлучений, живе з батьками, а на роботу, навіть будучи президентом, їздить на велосипеді.

Правда, Polsat все ж адаптував свого "Слугу народу" під польські політичні та соціокультурні реалії, які вплетено в комічну історію.

відео дня

"Український оригінал серіалу привів до влади Володимира Зеленського, який зіграв у ньому головну роль. Чи вийде це у Марцина Хікнера? Ніхто не знає. Але ми точно знаємо, що серіал подарує вам багато посмішок і цікавих роздумів про політику", - пише Polsat про серіал на офіційній сторінці в Instagram.

Раніше Главред розповідав, як зараз виглядають красені-комісари з популярного серіалу кінця дев'яностих "Комісар Рекс" Тобіас Моретті і Гедеон Буркхард.

Дивує перетворенням і французька акторка Елен Ролле, яка зіграла головну героїню в молодіжному серіалі "Елен і хлопці" - артистка на все життя залишилася заручницею однієї ролі.

Інші новини: