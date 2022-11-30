Телеканал 1+1 покаже документальний проєкт, присвячений українським жінкам на війні

Берегині на війні - документальний проєкт від 1+1, присвячений українським жінкам / Прес-служба

Телеканал 1+1 покаже документальний проєкт "Берегині на війні", присвячений українським жінкам, які стали символом незламного духу та спротиву російській агресії під час повномасштабного вторгнення військ рф на територію України. Прем’єра відбудеться 3 грудня о 14:40 у національному марафоні "Єдині новини".

Автором ідеї та виробником фільму є ТОВ "Банк Ідей" за підтримки фонду USAid.

"Берегині на війні" - проєкт, головними героїнями якого стануть українські жінки, які під час російсько-української війни роблять усе, аби зберегти свою родину, рід та цілу Україну. Сьогодні весь світ спостерігає за несамовитим і героїчним опором української нації, яка тримає оборону всієї Європи. Документальний проєкт "Берегині на війні" познайомить глядача з жінками, які воюють, годують, моляться, кохають і наближують перемогу.

Берегині на війні - документальний проєкт від 1+1, присвячений українським жінкам / Прес-служба

У циклі документальних фільмів покажуть епізоди з життя 10 жінок, діяльність яких змінила одна дата – 24 лютого. До цього успішні бізнесвумен, журналістки, лікарки, акторки повністю змінили свою діяльність і готові поділитись своєю трансформацією з глядачем. Серед героїнь стрічки – відома українська актриса театру та кіно Марина Кошкіна, яка з початком повномасштабної війни заснувала благодійний фонд, що допомагає художникам та творчим дітям. Інша героїня - українська бізнесвумен, власниця туристичної агенції Тетяна Потоцька, яка у лютому почала вивозити полеглих українських воїнів з передової та доправляти їх до родин по всій Україні.

Берегині на війні - документальний проєкт від 1+1, присвячений українським жінкам / Прес-служба

"Дуже різні характери героїнь та їхні іноді кардинально протилежні історії вражають своєю схожістю у внутрішніх силах, мотивації самовіддано діяти заради майбутнього України. Вони здійснюють подвиги на передовій, в тилу, в лікарнях та навіть просто вдома, виховуючи дітей. Але ніхто з них не відчуває, що робить щось надзвичайне, бо це їхнє покликання і без цього вони не уявляють своє життя, яке міцно сплетене з життям країни. Проєкт - це намагання висловити вдячність берегиням та підсилити їхні голоси у їхніх місіях", - коментує головний продюсер фільмів та серіалів 1+1 Олена Єремєєва.

Режисери стрічки – Володимир Сідько, Олександр Кирієнко.

Продюсерка - Наталія Яковлева.

Берегині на війні - документальний проєкт від 1+1, присвячений українським жінкам / Прес-служба

10-серійний документальний цикл показуватимуть у Національному марафоні "Єдині новини". Прем’єра перших двох серій відбудеться 3 грудня о 14:40 та 5 грудня о 10:40.