Телеканал 1+1 покаже документальний проєкт про відбудову культурної спадщини України

В рамкаї проєкту розкриють історії об'єктів історичної та культурної цінності нашої країни, які зазнали руйнувань через ворожі обстріли.
Телеканал 1+1 покаже документальний проєкт "Відбудуємо", присвячений відновленню культурної спадщини українського народу, яка постраждала від рук російських окупантів. Прем’єра перших двох серій відбудеться у Національному марафоні "Єдині новини" 9 листопада о 18:50 та 21:30.
Автором ідеї та виробником фільму є ТОВ Банк Ідей.
За шість місяців повномасштабного вторгнення ворог завдав понад 17 тисяч ударів по всій території України. Авіа, ракетними та артилерійськими ударами були випалені та знищені цілі міста, а разом з ними – багатовікова історія українського народу та його архітектурні здобутки.
Завдяки стрічці "Відбудуємо" глядачі по всьому світу зможуть дізнатись, як ворог руйнує об’єкти культурної спадщини, школи, стадіони, молодіжні хаби, будинки культури, бібліотеки, музеї і церкви. У рамках проєкту буде розказано історії 10 зруйнованих знакових будівель, які знаходяться в різних куточках України, про їхню культурну і архітектурну цінність. Автори покажуть, коли саме і як відбулося їхнє знищення сусідом-ворогом. Окрім того, автори проєкту наголошують: попри те, що Україна щодня потерпає від руйнувань, віра у її майбутнє та відновлення після війни є непохитною.
"Проєкт авторський та нам стало цікаво подивитися як сучасні документалісти бачать цю болючу проблему руйнації, як вони розмовляють з людьми, як передають цей біль. І важливо в цьому циклі, на мій погляд, що навіть на свіжих уламках того, що люди будували власноруч чи вкладали свою душу та надихалися, зростаючи – вони всі впевнено кажуть одне слово: відбудуємо! Так, справді, це найбільш задокументована війна, але особливість цього циклу, на мій погляд, показати саме цю рушійну силу українців. Ми маємо глибоке коріння, як велике могутнє дерево: воно може бути пошкоджене, але навесні обов’язково дасть нове життя", - коментує головний продюсер фільмів та серіалів 1+1 Олена Єремєєва.
В межах проєкту глядачам розкажуть історію 10 знакових будівель, серед яких Будинок Культури в Ірпeні, аеродром "Антонов" в Гостомелі, Стадіон в Чернігові, Музей Марії Примаченко в Іванкові, Музей Сковороди в с. Сковородинівка Харківської області, 100-річна Лисичанська гімназія, яка є пам’яткою архітектури XIX століття та взірцем бельгійської архітектурної спадщини Луганщини.
Режисер стрічки – Корній Грицюк, відомий за роботою над драматичним документальним фільмом "Поїзд "Київ - Війна" (2020) про історії потяга "Київ - Костянтинівка", який з’єднує столицю та невелике промислове місто на сході країни, відразу за яким починається фронт. Стрічка розповідає про унікальні долі, біль, спогади та надії пасажирів потягу.
"Відбудуємо! - для мене це проєкт не тільки про зруйновану культурну спадщину чи про важливі цивільні об'єкти, що стали цілями "демілітаризації та денацифікації". Для мене це в першу чергу проєкт про українську незламність. Коли ми знімали ці епізоди, то проїхали багато наших регіонів і побачили нашу країну такою, якою вона є зараз – у вогні та шрамах. Але вона б'ється і перемагає. Для мене "Відбудуємо" це якраз про наш дух, про наше бажання бути вільними і незалежними і одразу відбудовувати все що зруйнував ворог. Обов'язково подивіться цей проєкт, він про майбутнє і про наш оптимізм навіть під час війни. Слава Україні", - сказав режисер.
Продюсерка - Наталія Яковлева.
10-серійний документальний цикл показуватимуть у Національному марафоні "Єдині новини" щотижня. Прем’єра перших двох серій відбудеться 9 листопада о 18:50 та 21:30.
Після прем’єри на ТБ переглянути проєкт можна буде через український сервіс цифрового інтерактивного телебачення "Київстар ТБ".