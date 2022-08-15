УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Кіно та серіали

Помер Олесь Лупій - український письменник і сценарист

15 серпня 2022, 15:06

Проза і поезія для дітей та дорослих, а також фільми за його сценарієм прославлятимуть ім'я автора у віках.

Олесь Лупій
Помер Олесь Лупій - український письменник і сценарист / facebook.com/oksent

Заслужений діяч мистецтв України, член Національної спілки письменників України, письменник, драматург і сценарист Олесь (Олександр) Лупій помер 14 серпня на 84 році життя.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Михайло Сидоржевський, голова Національної спілки письменників України, посилаючись на слова вдови Лупія.

"Тяжка звістка. Помер Олесь Лупій. Про це мені щойно сказав Павло Мовчан. Дружина пана Олеся, Леся Степанівна, повідомила, що це сталося сьогодні близько полудня. Після важкої хвороби. Олесь Лупій – відомий український письменник, лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка, лауреат премії імені Д. Яворницького, заслужений діяч мистецтв України. Автор багатьох поетичних і прозових книжок, кількох кіносценаріїв. Світла пам'ять і Царство небесне, шановний пане Олесю", - пише Сидоржевський.

Олесь Лупій - автор 12 збірок поезії, 4 збірок оповідань, 8 романів. Написав сценарії до фільмів Багряні береги (1979) і Данило, князь Галицький (1987).

Раніше повідомлялося, що 11 липня помер український актор театру і кіно, легендарний актор мюзиклу Вечори на хуторі біля Диканьки Юрій Миколайович Мажуга. Народному артисту України був 91 рік.

Нагадаємо, 14 липня 2022 року померла Івана Трамп - перша дружина Дональда Трампа, бізнесвумен і колишня модель.

Інші новини:

шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:13

Українська криптовалютна біржа WhiteBIT веде переговори про партнерство з легендарним іспанським футбольним клубом

16:08

Правила розрахунку пенсій перепишуть: як враховуватимуть "військові" зарплати - рішення Ради

16:06

"Втомилася від цієї гидоти": розкрита правда про відносини між Пугачовою і Кіркоровим

16:03

Кухар Путіна зник після вибухів на базі ПВК Вагнера: нові деталі удару ЗСУВідео

15:58

Посміховисько: в мережу злили, як без фонограми співає головна зірка РосіїВідео

Реклама
15:32

Приголомшливий бісквітний рулет з варенням: простий рецепт на кожен деньВідео

15:26

"Їх у росход": бучанський кат з РФ розповів про звірства і вбивства на КиївщиніВідео

15:25

Російські еліти хочуть припинення війни: за спиною Путіна вже звернулися до Заходу – Mirror

15:18

Як надалі відбуватиметься мобілізація до ЗСУ: детальне роз'ясненняВідео

15:07

В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію до 21 листопадаВідео

15:06

Помер Олесь Лупій - український письменник і сценарист

14:59

ЗСУ повалили вишку зв'язку в Росії: не встояла й кілька секундВідео

14:59

Український актор "порвав" пародією на росіянку, яка не хоче виїжджати з Криму після "бавовни"Відео

14:35

Деякі господині солять одяг при пранні, а інші їм заздрять: в чому секрет

14:24

Повня у вересні 2022: що потрібно робити, щоб не накликати неприємності

14:15

У Попасній загинули понад 100 "вагнерівців", зокрема й заступники Пригожина – ГайдайВідео

14:03

"Неймовірна і магічна": Настя Каменських у напівпрозорій сукні розвіяла чутки про вагітність

13:58

"Потрібно буде швидко бігти": окупанти масово вивозять свої сім'ї з МелітополяВідео

13:40

Галкін розповів, на що здатні Бабкіна і Долина заради крихти з панського столу Путіна

13:37

"Немає більше, усе під завалами": з’явилися кадри знищеної бази "вагнерівців" у ПопаснійВідео

Реклама
13:32

"Котел сформований": Жданов розповів про прогрес ЗСУ у звільненні ХерсонаВідео

13:23

День ангела у вересні 2022 за церковним календарем - хто відзначає іменини

13:18

Залишили в ліжку півпляшки горілки: Олег Скрипка розповів, як росіяни розорили його дачу в БучіВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 16 серпня 2022: Тільцям - великий куш, Левам - здійснення бажань, Рибам - пліткиВідео

12:43

"Подумайте про свою репутацію": у Зеленського розкритикували Червоний Хрест через бездіяльність

12:37

Залужний потужно звернувся до польських військових: "разом переможемо!"Відео

12:28

Максим Галкін звернувся до хейтерів: "Крикливі ідіоти, я не намагаюся комусь щось доводити"Відео

12:25

Зірка фільму про Росомаху приїхав до Києва підтримати українцівВідео

12:11

Окупанти пошкодили розподільчий пристрій на ЗАЕС: існує серйозний ризик витоку радіаціїВідео

11:53

Двох людей накрило обстрілом біля зупинки: окупанти атакували Харків, є пораненіВідео

11:46

У Мережі з'явилося відео вибуху міни на пляжі в затоці: є загиблі

11:38

Смажені павуки та смертоносна риба фугу: які фуд-відкриття зробив Дмитро Комаров у Світі навиворіт

11:35

ЗСУ зайняли правильну позицію: близько 12 тис. окупантів опинилися в пастці на ХерсонщиніВідео

11:16

"Кухар Путіна" сам відсидів 10 років: експерт розповів, чому "вагнерівці" не врятують Кремль на війніВідео

11:04

ЗСУ збили вже третій за 2 доби російський гелікоптер Ка-52: момент потрапив на відеоВідео

11:01

Меттью Макконахі розкрив свій "брудний" секрет: "Не повинен у когось викликати огиду"

10:46

Путін у психозі, а РФ наступатиме на Україну знову: таролог дала невтішний прогноз

10:36

"Російська – не мова Путіна": зірка "Сватів" відмовився переходити на українську

10:31

Волкер пояснив скандальні заяви Трампа про Україну

10:11

Як швидко вивчити польську мову: 7 корисних лайфхаків

Реклама
09:50

Поїхав у труні в Челябінську область: ЗСУ ліквідували майора окупантівВідео

09:50

У Росії заявили, що Казахстан ніколи нібито "не мав своїх земель, бо це територія Росії"Відео

09:45

У Кремля болючий провал на Донбасі: у британській розвідці назвали причини

09:09

Удар по штабу вагнерівців у Попасній: Гайдай підтвердив знищення окупантівВідео

08:46

Мер Києва Віталій Кличко розлучається

08:44

Гороскоп на сьогодні, 15 серпня 2022: Овнам - віщі сни, Левам - гроші, Козерогам - випробуванняВідео

08:38

Улюблена іграшка Путіна виявилася бракованою: скільки Кремль збирається продовжувати війнуПоглядВідео

08:33

"Хребет армії РФ ще не зламався": генерал ЗСУ заявив, що війна буде затяжноюВідео

08:26

Окупанти тікатимуть: Херсон можуть звільнити без вуличних боїв - експертВідео

07:47

Ешелони з Криму вже не їдуть дві доби: партизани підірвали міст біля Мелітополя

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на серпеньПогода осіньМагнітна буряПрогноз погодиПогода на два тижні
Свята
Маковія 2022День НезалежностіЯблучний СпасВихідні у вересні
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти