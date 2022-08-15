Помер Олесь Лупій - український письменник і сценарист / facebook.com/oksent

Заслужений діяч мистецтв України, член Національної спілки письменників України, письменник, драматург і сценарист Олесь (Олександр) Лупій помер 14 серпня на 84 році життя.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Михайло Сидоржевський, голова Національної спілки письменників України, посилаючись на слова вдови Лупія.

"Тяжка звістка. Помер Олесь Лупій. Про це мені щойно сказав Павло Мовчан. Дружина пана Олеся, Леся Степанівна, повідомила, що це сталося сьогодні близько полудня. Після важкої хвороби. Олесь Лупій – відомий український письменник, лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка, лауреат премії імені Д. Яворницького, заслужений діяч мистецтв України. Автор багатьох поетичних і прозових книжок, кількох кіносценаріїв. Світла пам'ять і Царство небесне, шановний пане Олесю", - пише Сидоржевський.

Олесь Лупій - автор 12 збірок поезії, 4 збірок оповідань, 8 романів. Написав сценарії до фільмів Багряні береги (1979) і Данило, князь Галицький (1987).

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