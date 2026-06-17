Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Кіно та ТБ

Оприлюднено перший трейлер мультфільму "Шрек-5": названо дату прем’єри

Віталій Кірсанов
17 червня 2026, 11:24
google news Підпишіться
на нас в Google
В офіційному тизері вперше показали дорослих синів Шрека та Фіони на ім’я Фергус і Фаркл.
Оприлюднено перший трейлер мультфільму
Оприлюднено перший трейлер мультфільму "Шрек-5" / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Фільм вийде в прокат 30 червня 2027 року
  • Режисерами "Шрека-5" стали Конрад Вернон, Уолт Дорн і Бред Еблсон

Компанія Universal Pictures, яка займається створенням п'ятої частини культового мультфільму "Шрек", опублікувала новий трейлер проєкту. Ролик з'явився на каналі студії в YouTube.

"Це відбувається... це справді відбувається! Дивіться "Шрек-5" лише в кінотеатрах влітку 2027 року", — йдеться в описі до першого тизер-трейлера фільму.

відео дня

Нова частина однієї з найулюбленіших анімаційних франшиз усіх часів, заснованої на книзі Вільяма Стейга "Шрек!", стане продовженням мультфільму "Шрек назавжди".

В офіційному тизері вперше показали дорослих синів Шрека та Фіони на ім’я Фергус і Фаркл. Також на кадрах можна побачити, як Осел разом зі своєю родиною вирушає до чарівної країни "Десь далеко-далеко".

Відомо, що фільм вийде в прокат 30 червня 2027 року. До озвучування улюблених усіма персонажів повернулися Едді Мерфі, Майк Майерс, Камерон Діас. Також до складу приєдналася Зендея, чиїм голосом говоритиме дочка двох огрів — Феліція.

Режисерами "Шрека-5" виступили Конрад Вернон, Уолт Дорн і Бред Еблсон, а продюсерами фільму стали Джина Шей і Кріс Меледанді.

Новини кіно

Раніше Главред повідомляв, що відома британська актриса Емілія Кларк пошкодувала про участь у популярних кінофраншизах. Після участі в серіалі "Гра престолів" Кларк долучилася до зйомок у популярних проєктах, зокрема в мінісеріалі "Таємне вторгнення" від Marvel, фільмах "Хан Соло: Зоряні війни. Історії" та "Термінатор: Генезис". За її словами, жоден із них не сподобався глядачам.

Легендарний голлівудський актор і режисер Клінт Іствуд, якому 31 травня виповнилося 96 років, завершив свою кар’єру в кіно. Таким чином, останньою роботою Іствуда в кіно стала судова драма "Присяжний №2", що вийшла у 2024 році, яку він зняв як режисер. Як актор він востаннє з’являвся на екрані у своєму попередньому режисерському проєкті "Чоловічі сльози".

Вас може зацікавити:

Про франшизу "Шрек"

Франшиза "Шрек" (Shrek) — це одна з найуспішніших і найприбутковіших анімаційних серій в історії кіно. Вона заснована на дитячій книзі Вільяма Стейга і включає в себе основну квадрологію, спін-офи, короткометражні спецвипуски та довгоочікуване продовження.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Universal Pictures Studio новини кіно
Новини партнерів

Головне за день

Більше
23 "Шахеда" атакували Тростянець: місто пережило важку ніч

23 "Шахеда" атакували Тростянець: місто пережило важку ніч

14:00Регіони
"Логістична блокада": як українські дрони змінюють хід війни

"Логістична блокада": як українські дрони змінюють хід війни

13:46Аналітика
Зеленський має два "козирі", які можуть змінити позицію Трампа щодо України - Sky News

Зеленський має два "козирі", які можуть змінити позицію Трампа щодо України - Sky News

10:06Світ
Реклама

Популярне

Більше
Головки будуть великими і лежатимуть до весни: чим підживити часник у червні

Головки будуть великими і лежатимуть до весни: чим підживити часник у червні

Україну атакує потужний шторм: синоптики вже попереджають про небезпеку

Україну атакує потужний шторм: синоптики вже попереджають про небезпеку

Федоров назвав реальну ціль ударів Росії по центру Києва - про що йдеться

Федоров назвав реальну ціль ударів Росії по центру Києва - про що йдеться

Чому в СРСР масово будували саме 9-поверхівки, а не 10: секрет розкрито

Чому в СРСР масово будували саме 9-поверхівки, а не 10: секрет розкрито

Гороскоп на завтра, 18 червня: Тельцям - здобутки, Левам - втрата

Гороскоп на завтра, 18 червня: Тельцям - здобутки, Левам - втрата

Останні новини

14:01

Жінка побачила майбутнє після смерті й злякалася за долю людства

14:00

23 "Шахеда" атакували Тростянець: місто пережило важку нічФото

13:50

Підступний тест "валить" водіїв на іспиті: хто насправді порушив ПДРВідео

13:46

"Логістична блокада": як українські дрони змінюють хід війни

12:58

Три заборони, які не можна порушувати у свято 18 червня — прикмети

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
12:47

"Вік змінює": зниклий Дмитро Комаров показав, як виглядає зараз

12:45

Ніякий не "Саша": як насправді правильно звертатися до Олександра українською

12:25

"Я не знаю, що буде далі": зірка шоу "Top Gear" повідомив про рак

12:06

Китайський гороскоп на завтра, 18 червня: Тиграм — економія, Драконам — закоханість

Реклама
11:54

Названо номери будинків, яким приписують особливу силу та процвітання

11:33

MONATIK влаштував весілля DANTES та KOLA разом з BRYKULETS та Michelle Andrade - як це булоВідео

11:32

Спека до +43 охоплює Європу: яка погода чекає на Україну

11:25

Навіщо РФ била по Лаврі та кіностудії Довженка: експерт назвав нові потенційні цілі

11:24

Оприлюднено перший трейлер мультфільму "Шрек-5": названо дату прем’єриВідео

11:08

Разом з Лорак і Тодоренко: переможниця Євробачення виступить із зрадниками України

10:54

Стратегія стійкості: як експерти оцінюють нові ініціативи Буданова для прифронтових територій

10:30

Три знаки зодіаку досягнуть вершини фінансового успіху: хто розбагатіє 17 червня

10:22

Коли святкують Івана Купала у 2026 році: дата свята, традиції та обряди

10:16

"Ніколи не догодиш": коханий Денисенко оскандалився в мережі

10:06

Зеленський має два "козирі", які можуть змінити позицію Трампа щодо України - Sky News

Реклама
09:44

Курс долара на рівні 51 гривні стане реальністю: економіст назвав терміни

09:21

Санкції проти РФ та ППО для України: лідери G7 ухвалили підсумкову заяву

08:26

"Є шанс": у Німеччині зробили заяву щодо переговорів між РФ та Україною

08:21

Трамп змінює позицію щодо України: у G7 помітили важливий сигнал для Києва — Bloomberg

07:07

Трамп готовий чинити тиск на Путіна: у G7 обговорюють угоду "Україна в обмін на Іран"

05:46

Гороскоп на завтра, 18 червня: Тельцям - здобутки, Левам - втрата

05:15

"Побити його": чоловікові покійної Фріске погрожує рідня співачки через сина

04:41

Чому в СРСР масово будували саме 9-поверхівки, а не 10: секрет розкрито

04:30

Трьох знаків зодіаку чекає справді особливий день: щастя вже на горизонті

04:08

В магазинах України виявили небезпечний товар - як він виглядає

03:31

Любителі побачень за гороскопом: чотири знаки, які обожнюють флірт

01:17

Головки будуть великими і лежатимуть до весни: чим підживити часник у червніВідео

00:34

Важка ніч для Запоріжжя: РФ вдарила дронами по житлових кварталах, є жертвиФото

00:27

Дочка прихильниці Путіна Єгорової схудла на 15 кг: як вона виглядає

16 червня, вівторок
23:49

Соціальне таксі на Дніпропетровщині: у яких містах доступний безкоштовний сервіс

23:30

Алкоголь і таблетки: мати турецької актриси розповіла, як знайшла мертву доньку

23:05

Федоров назвав реальну ціль ударів Росії по центру Києва - про що йдеться

22:53

Як насправді правильно чистити окуляри: неочікуваний спосіб без розводів і подряпин

22:51

Жодні шкідники не зашкодять: як правильно доглядати за капустоюВідео

22:48

Демобілізація військових: хто зможе залишити службу вже цьогоріч - Федоров

Реклама
21:51

Долар по 45 грн вже реальність, а в уряді прогнозують по 51: чого чекати від курсу далі

21:26

Валерій Леонтьєв продемонстрував своє справжнє ставлення до росіян

20:44

Росія почала запускати по Україні нові дроні: "Флеш" попередив про небезпеку

20:03

У Хмельницькій області сталась авіакатастрофа - що відомо про долю екіпажу

19:55

Сценарій Покровська повторюється: DeepState попередили про загрозу для великого міста

19:40

Як сказати українською "Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан": цікаві варіанти

19:39

Весілля за прикметами: у які місяці не можна одружуватися через ризик розлучень

19:37

Україну атакує потужний шторм: синоптики вже попереджають про небезпеку

19:24

Александр Мужель: приватизація в Україні потребує стратегії державної власності

19:16

Сигнал, який не можна ігнорувати - чому коти різко стають більше спатиВідео

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини Полтави
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти