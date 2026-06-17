Оприлюднено перший трейлер мультфільму "Шрек-5": названо дату прем’єри

В офіційному тизері вперше показали дорослих синів Шрека та Фіони на ім’я Фергус і Фаркл.

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Оприлюднено перший трейлер мультфільму "Шрек-5" / колаж: Главред, фото: скріншот

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Фільм вийде в прокат 30 червня 2027 року

Режисерами "Шрека-5" стали Конрад Вернон, Уолт Дорн і Бред Еблсон

Компанія Universal Pictures, яка займається створенням п'ятої частини культового мультфільму "Шрек", опублікувала новий трейлер проєкту. Ролик з'явився на каналі студії в YouTube.

"Це відбувається... це справді відбувається! Дивіться "Шрек-5" лише в кінотеатрах влітку 2027 року", — йдеться в описі до першого тизер-трейлера фільму. відео дня

Нова частина однієї з найулюбленіших анімаційних франшиз усіх часів, заснованої на книзі Вільяма Стейга "Шрек!", стане продовженням мультфільму "Шрек назавжди".

В офіційному тизері вперше показали дорослих синів Шрека та Фіони на ім’я Фергус і Фаркл. Також на кадрах можна побачити, як Осел разом зі своєю родиною вирушає до чарівної країни "Десь далеко-далеко".

Відомо, що фільм вийде в прокат 30 червня 2027 року. До озвучування улюблених усіма персонажів повернулися Едді Мерфі, Майк Майерс, Камерон Діас. Також до складу приєдналася Зендея, чиїм голосом говоритиме дочка двох огрів — Феліція.

Режисерами "Шрека-5" виступили Конрад Вернон, Уолт Дорн і Бред Еблсон, а продюсерами фільму стали Джина Шей і Кріс Меледанді.

Новини кіно

Раніше Главред повідомляв, що відома британська актриса Емілія Кларк пошкодувала про участь у популярних кінофраншизах. Після участі в серіалі "Гра престолів" Кларк долучилася до зйомок у популярних проєктах, зокрема в мінісеріалі "Таємне вторгнення" від Marvel, фільмах "Хан Соло: Зоряні війни. Історії" та "Термінатор: Генезис". За її словами, жоден із них не сподобався глядачам.

Легендарний голлівудський актор і режисер Клінт Іствуд, якому 31 травня виповнилося 96 років, завершив свою кар’єру в кіно. Таким чином, останньою роботою Іствуда в кіно стала судова драма "Присяжний №2", що вийшла у 2024 році, яку він зняв як режисер. Як актор він востаннє з’являвся на екрані у своєму попередньому режисерському проєкті "Чоловічі сльози".

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Про франшизу "Шрек" Франшиза "Шрек" (Shrek) — це одна з найуспішніших і найприбутковіших анімаційних серій в історії кіно. Вона заснована на дитячій книзі Вільяма Стейга і включає в себе основну квадрологію, спін-офи, короткометражні спецвипуски та довгоочікуване продовження.

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