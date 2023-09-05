Помер рок-зірка та виконавець пісень з мультфільму "Шрек"

4 вересня американський співак, вокаліст і один із засновників гурту Smash Mouth, Стів Харвелл помер у віці 56 років через фінальну стадію цирозу печінки, який виник на тлі багаторічного алкоголізму артиста, пише Rolling Stone з посиланням на менеджера колективу Роберта Хейса.
Днем раніше співак потрапив в хоспіс. Тоді представник Харвелла повідомив виданню New York Magazine, що лікарі дають невтішні прогнози - Стіву залишилося жити тиждень або менше.
На тлі хронічного алкоголізму у співака розвинулися кардіоміопатія і енцефалопатія Верніке, які негативно вплинули на його мову, рухові функції і пам'ять. Ці діагнози були поставлені ще в 2013 році, і з часом лише посилювалися. У 2021 році, після скандалу на концерті, коли Харвелл перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння і сварився з глядачами, співак, посилаючись на стан здоров'я, покинув гурт Smash Mouth.
Стів Харвелл і Smash Mouth стали популярними в 90-их роках в Америці. Вони грали ска-панк, який був дуже модним на той час. Однак світової популярності вони набули в 2001 році, після виходу на екрани мультфільму "Шрек". У ньому використовувалося відразу два треки колективу - "I'm a Believer" (кавер на The Monkees) і "All Star", які моментально стали хітами.
Дивіться кліп гурту Smash Mouth на пісню I'm a Believer у виконанні Стіва Харвелла:
Раніше була названа офіційна причина смерті 19-річного онука Роберта Де Ніро Лео, який помер на початку липня. Леандро був єдиним сином старшої доньки актора.
Також помер зірка серіалу "Гра престолів" 36-річний Даррен Кент. Актор, всупереч численним вродженим захворюванням, які в підсумку і забрали у нього життя, побудував вкрай успішну кар'єру.
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