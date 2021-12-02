"Ах, як хочеться увірватися в містечко" - рецензія на фільм "Обитель зла: Ласкаво просимо в Раккун-Сіті"

Еван Джогіа і Кайя Скоделаріо/ Sony Pictures

1998-й. Клер (Кайя Скоделаріо) автостопом на вантажівці їде в рідне містечко Ракун-сіті - в глухомань, відому тільки тим, що там був величезний завод фармацевтичної корпорації Амбрелла. По дорозі згадує своє важке дитинство і прибиті до підлоги дерев'яні іграшки - вона рано втратила батьків і разом з братом Крісом (його дорослого грає Роббі Амелл) потрапила в дитбудинок, яким керував доктор Біркін (Ніл Макдонаф) - який щосили намагається походити на Айболитя, але має крижаний погляд Менгеле. Більше того, він періодично відводив дітей в моторошний кабінет і ставив на них незрозумілі, але явно моторошні експерименти. Клер вдалося колись вирватися. Атмосфера чортівні все сильнішає - тим більше, що місто в занепаді. Бо Амбрелла закрила завод і явно замислила щось недобре. Попутно урізавши витрати на поліцію, від якої залишилося п'ятеро людей всього - в тому числі Кріс, красень-мажор Леон, засланий служити в глушину після вогнепального "зальоту" по службі (Еван Джогіа), вояка-забіяка Альберт (Том Хоппер) і бій-баба-стрілець Джилл (Ханна Джон-Кеймен). Тут вибухає виттям сирена і раптово виявляється, що місто заполонили зомбі.

На початку нульових потужно прогримів недорогий, яскравий і кривавий зомбі-бойовик "Обитель зла" - знятий автором "Мортал Комбата" Полом Андерсоном бенефіс його коханої - Мілли Йовович. Фільм мав величезний успіх, дарма, що дуже мало співвідносився з оригіналом у вигляді серії відеоігор Resident Evil. А далі і Андерсон, і Йовович, і, головне, продюсери, назнімали ще аж п'ять фільмів - поки не висушили франшизу повністю.

читайте також"За муки духам помстяться наші онуки" - рецензія на фільм "Мисливці за привидами: з того світу"

У 2017 серію було вирішено перезапустити з нуля, причому упор зробити саме на ігрові елементи з Resident Evil (чого в гексалогії Андерсона-Йовович практично не було). Знімати новий фільм, після довгих переговорів, доручили британському хоррормейкеру Йоханнесу Робертсу. І, можна відразу ж сказати, що завдання йому не дуже вдалася.

Фільм більш-менш заснований на елементах перших двох ігор серії - і зшити їх воєдино не вийшло (спроба догодити і фанатам франшизи, і пересічному глядачеві точно не вийшла) перша частина - з Клер і Леоном - такий собі зомбі-хоррор-детектив, а друга - з копами - класичний американський бойовик на кшталт карпентерівського "Нападу на 17-у ділянку". І вийшов "монстр" начебто і страшний, начебто і кривавий, начебто і зомбі в ньому як годиться - ублюдочні кровожерливі тварюки - але дуже незграбний і спотикається на рівному місці.

Реклама

Зрозуміло, що всерйоз пред'являти претензії до акторської гри у зомбі-бойовику якось навіть непристойно, тут належить брати екшеном і харизмою, але в цьому плані більш-менш виглядають на екрані тільки Скоделаріо і Макдонаф. Вся команда копів виглядає відверто невиразно. Бойові сцени і зомбі-грим зроблені старанно, але безвихідно. Більш-менш непогано вдалося лише передати дух 90-х - з відеомагнітофонами і грою в Змійку на Nokia - але і той більшою забезпечується саундтреком з хітами від The Cardigans і 4 Non Blondes.

Згідно з духом часу є явний заділ у вигляді сцени після титрів - і отже, якщо збори будуть хороші, то через пару-трійку років знімуть сиквел. Благо, ігор до теперішнього моменту вийшло вже пара десятків і є звідки черпати персонажів з сюжетними поворотами.

Резюмуючи - кіно, в принципі, можна дивитися фанатам гри (але не факт, що вони залишаться задоволені) і всім, хто скучив за зомбі-бойовикам на великому кіноекрані (останнім часом вони гості там нечасті).

читайте також"Там на шахті вугільної Ріг знайшли відрубаний": рецензія на фільм жахів "ненаситний"