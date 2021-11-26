1+1 розпочав зйомки серіалу Алмаз із Станіславм Бокланом і Дмитром Суржиковим у головних ролях

Фото зі зйомок авантюрного пригодницького серіалу від 1+1 / Пресслужба

Телеканал 1+1 та ПЛАН Б ПРОДАКШН розпочали зйомки серіалу Алмаз. Це – авантюрна пригодницька історія з яскравою любовною лінією. У стрічці розкажуть про геніального вченого, віртуозного авантюриста, який потай повернеться до рідної Одеси, щоб публічно провчити самозванця, який колись викрав його винахід - унікальний алмаз. А на шляху до справедливості його чекають захоплюючі пригоди та неочікувані повороти долі.

За сюжетом серіалу, Аркадій Ільїн дізнається, що у його рідному місті відбудеться аукціон, де на продаж буде виставлений найбільший у світі штучно вирощений алмаз. Вчений впізнає у ньому результат свого винаходу та неймовірно обурений, адже ініціатором проведення аукціону виявився аферист Едуард Баас.

Фото зі зйомок авантюрного пригодницького серіалу від 1+1 Алмаз / Пресслужба

Ще в 90-х він жорстко "підставив" Ільїна та присвоїв його винахід. Аркадій Ільїн вигадає вишуканий план, як елегантно помститися давньому кривднику. Щоб провернути "аферу заради справедливості", науковець збере команду і одним з його помічників стане кмітливий моряк Олег.

Та за іронією долі він закохається у Єву – шахрайку, яка виявляється також полюватиме на алмаз. Чи не зашкодить яскравій авантюрі кохання? Та чи вдасться Ільїну, після численних перепертій та ризикованих комбінацій його афери, привселюдно викрити підступного Едуарда Бааса, - глядачі дізнаються вже після перегляду серіалу.

У серіалі зіграють відомі українські актори: зірка улюбленого серіалу глядачів 1+1 Папік та Папік-2, а також Рідня – Станіслав Боклан. Актор, якого глядачі знають за комедією Сидоренкита Папік-2 ­­– Дмитро Суржиков. Зірка фільму Чорний ворон – Аліна Коваленко. Легенда українського кіно – Ольга Сумська та інші.

Реклама

Фото зі зйомок авантюрного пригодницького серіалу від 1+1 Алмаз / Пресслужба

Над виробництвом телепродукту працює ПЛАН Б ПРОДАКШН на замовлення 1+1.

Генеральний продюсер телеканалу 1+1 – Максим Кривицький. Продюсери - Інна Кондратюк та Олеся Пазенко. Продюсери ПЛАН Б ПРОДАКШН – Тимур Міндіч, Юлія Кушер, Тарас Босак. Автор сценарію – Микола Рибалка. Режисер-постановник – Денис Тарасов. Оператор-постановник – Данило Дедков.

Фото зі зйомок авантюрного пригодницького серіалу від 1+1 Алмаз / Пресслужба

Слідкуйте за новинами 1+1 та не пропустіть нові подробиці серіалу Алмаз.