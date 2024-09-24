Як назавжди зупинити утворення конденсату на вікнах: необхідно зробити лише одну річ

Чому утворюється конденсат на вікнах та як з ним боротись - фахівці дали поради.

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Як прибрати конденсат / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Із настанням осінніх холодів зростає звична проблема побутової вогкості, а конденсат стає все більш неприємним зі зміною сезонів. Конденсат виникає під час зіткнення теплого повітря з холодними поверхнями або через надмірну вологість у приміщенні, може призвести до появи цвілі.

У Мережі почали активно обговорювати цю тему та ділились порадами. Хороша новина, що із конденсатом зазвичай можна впоратися без допомоги спеціаліста. Ліза Стюарт поділилася ефективною щоденною порадою, повідомляє Express.

"Прибираючи будинки клієнтів, я бачу багато будинків, які борються із конденсатом. Вентиляція - це єдиний спосіб його позбутися. Відкривайте вікно на 10 хвилин щоранку. Це творить чудеса, поклавши кінець утворенню конденсату на вікнах і навіть цвілі", - йдеться у дописі. відео дня

Інші читачі також порадили тримати вікна трохи прочиненими вранці, адже це допоможе боротися з вогкістю та конденсатом, дозволяючи повітрю циркулювати.

"Наші вікна, якщо вони постійно закриті, ми відкриваємо їх вранці. Я також прибираю вікна кожного тижня всередині і зовні", - додала Сью Вотсон.

Такі пропозиції збігаються з експертами Cardiff Window Cleaning, які зазначають, що верхні рівні, особливо спальні, мають тенденцію боротися з конденсатом через їх відносно високу температуру. Експерти припустили, що для того, щоб ваша спальня була свіжою, важливо впускати трохи повітря, залишаючи вікна відкритими.

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