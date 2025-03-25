Сир має "дихати": як правильно зберігати улюблений продукт у холодильнику

Сир - примхливий продукт через високий вміст вологи.

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Як правильно зберігати сир у холодильнику / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Секрети домогосподарок"

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Як продовжити термін придатності сиру

Який найкращий спосіб зберігання сиру

Сир може швидко зіпсуватися до закінчення терміну придатності, оскільки багато хто зберігає його неправильно. Сир - примхливий продукт через високий вміст вологи, і, якщо він піддається впливу повітря, то утворюється твердий шар, який неможливо прорізати. Про це пише Главред із посиланням на видання Express.

Автор Youtube-каналу "Секрети домогосподарок" також розповіла, що робити, щоб сир у холодильнику не пліснявів.

Важливо не загортати сир занадто щільно, оскільки вологе середовище сприяє розмноженню бактерій, через що він може покритися цвіллю.

Експерт із молочної ферми Yarra Valley Cheese розповів, що зберегти сир свіжим дуже просто, варто тільки вийняти його з пластикової упаковки.

"Не використовуйте харчову плівку. Від цього сир потіє. Не загортайте сир назад у папір або упаковку, в якій він був. Йому потрібне свіже, чисте середовище, щоб він зберіг свіжість", - ідеться в повідомленні.

Сир повинен "дихати", щоб зберегти свою текстуру і смак, тому дуже важливо не зберігати його в пластикових упаковках, тому що вони не пропускають достатньо повітря і затримують вологу, що може призвести до того, що сир стане слизьким, гумовим або навіть запліснявіє.

Найкращий спосіб зберігання сиру дуже простий - усе, що потрібно зробити, - загорнути його в папір для випічки.

"Більшість сирів слід загортати в папір для випічки або вощений папір для сиру, а потім покласти його в герметичний пластиковий контейнер, вистелений вологим паперовим рушником або тканиною, щоб контролювати вологість і запобігти висиханню сирів", - радить експерт.

Папір для випічки забезпечує сиру достатній приплив повітря, не затримуючи зайву вологу, тож він залишатиметься свіжим довше, ніж якщо зберігати його в оригінальній упаковці.

Це правило не поширюється на розсільні сири, як моцарела, або м'які сири, як брі. Їх краще зберігати в оригінальному пакуванні з розсолом або олією, в якому вони перебували. При цьому такі сири потрібно зберігати в найхолоднішій частині холодильника.

Дивіться відео про те, що робити, щоб сир у холодильнику не пліснявів:

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