Тільки генії з високим IQ зможуть знайти фальшивого перевертня за 3 секунди

Ви можете грати в головоломки поодинці або з друзями. Вони ідеально підходять як для дітей, так і для дорослих, пропонуючи цікавий спосіб поліпшити свої навички спостереження, проводячи час із користю, пише Jagranjosh.
На картинці зображено три перевертні. Один із них фальшивий. Чи зможете ви знайти його за 3 секунди?
Ваш час починається просто зараз!
Подивіться на зображення й уважно його вивчіть. Ви помітили фальшивого перевертня на картинці?
Якщо помітили, то ви геній із високим IQ.
Якщо - ні, продовжуйте шукати.
Хто з вас зміг помітити фальшивого перевертня на картинці?
Вітаємо тих читачів, хто це зробив.
У вас чудова увага до деталей і високий рівень інтелекту.
Ті, хто не зміг, - можуть прокрутити сторінку нижче, щоб дізнатися рішення.
Фальшивий перевертень - крайній ліворуч: у нього немає червоних очей, і він одягнений у костюм на блискавці.
Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.
Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.
А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.
Інші ребуси:
- Головоломка для тих, у кого відмінний зір: знайдіть курку серед качок за 7 секунд
- IQ-тест для інтелектуалів: знайдіть автомобіль, що відрізняється від інших, за 4 сек
- Впораються не всі: знайдіть метелика, качку, кажана і равлика за 15 сек
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред