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Тільки генії з високим IQ зможуть знайти фальшивого перевертня за 3 секунди

Віталій Кірсанов
20 лютого 2025, 03:00
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IQ-тести чудово підходять для перевірки спостережливості у людини. Ці завдання перевіряють інтелектуальні здібності людини.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Ви можете грати в головоломки поодинці або з друзями. Вони ідеально підходять як для дітей, так і для дорослих, пропонуючи цікавий спосіб поліпшити свої навички спостереження, проводячи час із користю, пише Jagranjosh.

На картинці зображено три перевертні. Один із них фальшивий. Чи зможете ви знайти його за 3 секунди?

Ваш час починається просто зараз!

відео дня

Подивіться на зображення й уважно його вивчіть. Ви помітили фальшивого перевертня на картинці?

головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Якщо помітили, то ви геній із високим IQ.

Якщо - ні, продовжуйте шукати.

Хто з вас зміг помітити фальшивого перевертня на картинці?

Вітаємо тих читачів, хто це зробив.

У вас чудова увага до деталей і високий рівень інтелекту.

Ті, хто не зміг, - можуть прокрутити сторінку нижче, щоб дізнатися рішення.

Фальшивий перевертень - крайній ліворуч: у нього немає червоних очей, і він одягнений у костюм на блискавці.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

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оптична ілюзія головоломки задача на логіку
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