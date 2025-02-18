Непросте IQ-завдання: знайдіть 5 відмінностей у картинках тукана за 21 секунду

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.
Ви можете грати в ці головоломки поодинці або з друзями. Вони ідеально підходять як для дітей, так і для дорослих, пропонуючи цікавий спосіб поліпшити свої навички спостереження, проводячи час з користю.
Відмінності можуть бути ледь помітними, наприклад, зміни кольору або форми, положення або додавання об'єктів. Ці головоломки дуже захопливі, а також допомагають поліпшити концентрацію і пам'ять.
У сьогоднішньому завданні "Знайди відмінності" представлені дві однакові картинки тукана. Хоча на перший погляд ці дві картинки здаються ідентичними, але це не так. Між двома картинками є п'ять відмінностей.
Чи зможете ви знайти відмінності між двома картинками за 21 секунду?
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Читачі, які можуть знайти відмінності між двома картинками за відведений час, мають високий IQ, гострий розум і відмінні навички спостереження.
Хоча деякі відмінності можна легко виявити, інші - знайти складно.
Ви знайшли всі відмінності? Якщо - так, то у вас дуже гострий зір.
Тим, хто не зміг знайти відмінності за відведений час, потрібно більше тренуватися. Тепер ознайомтеся з рішенням, представленим нижче.
Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.
Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.
А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.
Інші ребуси:
- Головоломка для тих, у кого відмінний зір: знайдіть курку серед качок за 7 секунд
- IQ-тест для інтелектуалів: знайдіть автомобіль, що відрізняється від інших, за 4 сек
- Впораються не всі: знайдіть метелика, качку, кажана і равлика за 15 сек
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