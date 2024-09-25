За допомогою харчової плівки: як прочистити унітаз без вантуза і сантехніків

Якщо у вас засмітився унітаз, вода вже піднімається до краю, а сантехніка чекати довго, є один простий трюк із харчовою плівкою, щоб швидко вирішити проблему. Експерти Yourrepair розповіли, як це зробити правильно.
Часом всі лайфхаки з вантузом і сантехнічним тросиком не допомагають, а в унітаз залиті всі можливі засоби: сода, оцет, різна побутова хімію. В такому разі варто переходити до більш перевіреного та ефективного методу. Вам знадобиться лише кілька хвилин вашого часу.
Що потрібно:
- Старий рушник
- Харчова плівка
Як часто мити унітаз?
Гігієни ванної кімнати слід дотримуватися в обов'язковому порядку. Унітаз слід мити 1-2 рази на тиждень, щоб не з'являвся вапняний наліт і каміння.
Спосіб застосування:
- Переконайтеся, що поверхня унітаза суха, адже ви будете обгортати його трьома шарами плівки.
- Треба зробити герметичне покриття, щоб повітря не проникало всередину.
- Підніміть кришку унітаза.
- Перевірте, чи плівка добре прилягає до порцеляни, щоб не залишилося щілин.
- Натисніть кнопку змиву.
- Плівка почне надуватися під тиском води, і вам потрібно буде обережно натиснути на неї.
- Це створить зворотний тиск, який проштовхне засмічення далі по трубі, і унітаз розблокується.
''Цей метод особливо ефективний, якщо у вас високий тиск води. Якщо ж він низький, результат може бути не таким помітним'', - звертають увагу експерти.
Чому тече вода в унітазі?
Найчастіше вода в унітазі тече через проблеми з прокладкою всередині бачка - під арматурою або клапаном набору води, який не тримає її рівень. Проблема вирішується заміною прокладки, арматури або клапана.
Інші цікаві лайфхаки для прибирання дому:
Є ще один спосіб, як пробити унітаз без вантуза - звичайна пляшка врятує в найнеочікуваніший момент. Для цього потрібно зрізати дно пляшки і прикріпити її, наприклад, до ручки від швабри, або ж просто щільно закрийте шийку пляшки. Так ви створите щось подібне до вантуза.
Також експерти поділились, як відмити жовту смугу в унітазі. Існує кілька пропозицій, які ви можете вибрати для чищення унітазу.
Якщо ви не знаєте, чим відбілити обідок унітазу, то здивуєтесь, коли побачите, що для успішного його очищення знадобиться ще й звичайний лимон. Ще один лайфхак, чим відмити обідок унітазу від жовтизни, пропонує Главред.
Главред також розповів про спосіб, який виручить кожну господиню - як правильно мити мультиварку всередині. Вона дуже швидко забруднюється, і мити її не так просто.
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