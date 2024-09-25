За допомогою харчової плівки: як прочистити унітаз без вантуза і сантехніків

Для вирішення проблеми засміченого унітазу знадобиться лише кілька хвилин вашого часу.

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Лайфхак, як пробити туалет харчовою плівкою / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Якщо у вас засмітився унітаз, вода вже піднімається до краю, а сантехніка чекати довго, є один простий трюк із харчовою плівкою, щоб швидко вирішити проблему. Експерти Yourrepair розповіли, як це зробити правильно.

Часом всі лайфхаки з вантузом і сантехнічним тросиком не допомагають, а в унітаз залиті всі можливі засоби: сода, оцет, різна побутова хімію. В такому разі варто переходити до більш перевіреного та ефективного методу. Вам знадобиться лише кілька хвилин вашого часу.

Що потрібно:

Старий рушник

Харчова плівка

Як часто мити унітаз? Гігієни ванної кімнати слід дотримуватися в обов'язковому порядку. Унітаз слід мити 1-2 рази на тиждень, щоб не з'являвся вапняний наліт і каміння. відео дня

Спосіб застосування:

Переконайтеся, що поверхня унітаза суха, адже ви будете обгортати його трьома шарами плівки. Треба зробити герметичне покриття, щоб повітря не проникало всередину. Підніміть кришку унітаза. Перевірте, чи плівка добре прилягає до порцеляни, щоб не залишилося щілин. Натисніть кнопку змиву. Плівка почне надуватися під тиском води, і вам потрібно буде обережно натиснути на неї. Це створить зворотний тиск, який проштовхне засмічення далі по трубі, і унітаз розблокується.

''Цей метод особливо ефективний, якщо у вас високий тиск води. Якщо ж він низький, результат може бути не таким помітним'', - звертають увагу експерти.

Чому тече вода в унітазі? Найчастіше вода в унітазі тече через проблеми з прокладкою всередині бачка - під арматурою або клапаном набору води, який не тримає її рівень. Проблема вирішується заміною прокладки, арматури або клапана.

Як відмити плитку у ванній - інфографіка / Главред

Інші цікаві лайфхаки для прибирання дому:

Є ще один спосіб, як пробити унітаз без вантуза - звичайна пляшка врятує в найнеочікуваніший момент. Для цього потрібно зрізати дно пляшки і прикріпити її, наприклад, до ручки від швабри, або ж просто щільно закрийте шийку пляшки. Так ви створите щось подібне до вантуза.

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