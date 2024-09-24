Здивують неабиякою чистотою: чим відмити білі шви між плиткою - копієчний засіб

Брудні шви між плиткою можуть зробити поверхню непривабливою, однак усе, що вам потрібно, щоб це виправити - це один загальновживаний засіб для ванної кімнати.

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Плитка буде як нова, завдяки легкому способу прибирання / скрин, depositphotos.com/ua

Забруднені шви між плиткою, є однією з найпоширеніших, і, на перший погляд, найскладніших проблем у ванних кімнатах. Замість того, щоб витрачати гроші на дорогі спеціалізовані засоби для чищення швів між плиткою, використайте одну річ у вашій ванній кімнаті, яка швидко впорається із завданням, згідно з порадами експертів з прибирання Stage My Own Home. Деталями поділилось видання Express.co.uk.

Що потрібно знати про Express.co.uk Express.co.uk - британський таблоїд, який є цифровим підрозділом Daily Express і Sunday Express - одного з найвідоміших і надійних британських новинних брендів. З 1900 року Express надає мільйонам читачів інформоване висвітлення найважливіших світових подій як у друкованому вигляді, так і в режимі онлайн. відео дня Як кажуть у виданні, вони щодня намагаються надати читачам найкращу журналістику, інформувати та розважати.

Як відновити шви між плиткою в домашніх умовах?

Допоки шви між плиткою не стають брудно сірого, помаранчевого, коричневого чи навіть чорного кольору, багато людей навіть не помічають проблеми. Однак, пил, залишки мила або вапняний наліт — все це змінює колір білих швів і робить їх непрезентабельними.

Коли шви між плиткою не очищуються належним чином, може швидко утворитися цвіль, після чого їх буде важче очистити. Таке халатне ставлення до прибирання викликає ряд проблем зі здоров’ям – від дерматитів та алергічних реакцій до хвороб дихальних шляхів.

За 10 хвилин сильно забруднені шви між плиткою стають "справді білими" завдяки копієчному засобу — і це далеко не оцет чи відбілювач, як хтось міг подумати.

Як вивести плісняву зі швів плитки?

Експерт Stage My Own Home поділився, що піна для гоління — це "дешевий і простий метод", який він "безумовно" використовуватиме знову.

Піну для гоління можна купити в будь-яких супермаркетах або магазинах краси.

"Я був скептично налаштований щодо цього методу, але просто мусив його спробувати. Я взяв піну для гоління і протестував її. Результат був чудовий! Після невеликого тертя шви між плиткою стали справді білими. Я обов'язково буду використовувати цей дешевий, нетоксичний і простий метод знову",-заявив він.

Універсальний засіб для чищення / Інфографіка: Главред

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