"Доведеться ховатися": Сотник розповів, як росіянам незабаром буде страшно вийти на вулицю

Не виключено, що росіянам доведеться ховатися від різноманітних ПВК, які вже сформувалися на території РФ.

Сотник розповів, як росіянам незабаром буде страшно вийти на вулицю / Фейсбук Олександра Сотника, kremlin.ru

Країна-агресорка Росія дуже швидко пройшла шлях від "Київ за три дні" до ППО на дахах у Москві. Наразі глибоко в російському тилу постійно розквітає "бавовна". Головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник, публіцист Олександр Сотник під час чату на Главреді розповів, чи почнуть незабаром москвичі ховатися в метро за сигналом повітряної тривоги.

"Скажуть ховатися – будуть ховатися. А що вони хотіли, щоб тільки кияни ховалися? Значить, і москвичам доведеться це випробувати", - підкреслив Сотник.

За його словами, чим швидше Росія виведе свої війська з України, тим менше доведеться ховатися москвичам. Водночас не виключено, що росіянам доведеться ховатися від різноманітних ПВК, які вже сформувалися на території РФ.

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"Швидше їм доведеться ховатися від пригожинських кувалдистів та усіляких ПВК. Там же вже є кілька ПВК: ПВК Шойгу, ПВК Тимченко, ПВК Міллера тощо. Цей кримінал наростає, як сніжний ком", - зауважив журналіст.

Сотник підкреслив, що незабаром у Москві, Пітері та інших великих містах держави-терористки буде страшно жити. "Буде страшно вийти на вулицю, тому що можуть зарізати або кувалдувати ні за що", - додав він.

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, нещодавно журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник заявив, що у Росії розвиток сценарію з громадянською війною просто неможливий. Він переконаний, що росіяни - народ, який все життя буде терпіти.

"Народу там немає. Вони - холопи. Навіть раби піднімали повстання, а холопи – ніколи, вони будуть терпіти. Є ж така холоп'яча приказка "а ми міцнішаємо". Їх будуть вбивати, а вони будуть міцнішати. Їх вже вбивають, а вони міцнішають. Там маса якихось покидьків. Від них нічого не залежить, вони ні на що не впливають. А смерть прийде, помирати будуть", - сказав Сотник.

Також Сотник заявляв, що у країні-агресорці РФ залишаються сотні адекватних людей, розкиданих по всій країні. "Хтось із них татарин, хтось - башкир, хтось - якут, хтось - удмурт, хтось - ще хтось там", - підкреслив він

Разом з тим журналіст вважає, що росіян, як національності, немає – це вигадана національність.

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