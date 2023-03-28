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"Доведеться ховатися": Сотник розповів, як росіянам незабаром буде страшно вийти на вулицю

28 березня 2023, 03:00
Не виключено, що росіянам доведеться ховатися від різноманітних ПВК, які вже сформувалися на території РФ.
Александр Сотник, Путин, россияне
Сотник розповів, як росіянам незабаром буде страшно вийти на вулицю / Фейсбук Олександра Сотника, kremlin.ru

Країна-агресорка Росія дуже швидко пройшла шлях від "Київ за три дні" до ППО на дахах у Москві. Наразі глибоко в російському тилу постійно розквітає "бавовна". Головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник, публіцист Олександр Сотник під час чату на Главреді розповів, чи почнуть незабаром москвичі ховатися в метро за сигналом повітряної тривоги.

"Скажуть ховатися – будуть ховатися. А що вони хотіли, щоб тільки кияни ховалися? Значить, і москвичам доведеться це випробувати", - підкреслив Сотник.

За його словами, чим швидше Росія виведе свої війська з України, тим менше доведеться ховатися москвичам. Водночас не виключено, що росіянам доведеться ховатися від різноманітних ПВК, які вже сформувалися на території РФ.

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"Швидше їм доведеться ховатися від пригожинських кувалдистів та усіляких ПВК. Там же вже є кілька ПВК: ПВК Шойгу, ПВК Тимченко, ПВК Міллера тощо. Цей кримінал наростає, як сніжний ком", - зауважив журналіст.

Сотник підкреслив, що незабаром у Москві, Пітері та інших великих містах держави-терористки буде страшно жити. "Буде страшно вийти на вулицю, тому що можуть зарізати або кувалдувати ні за що", - додав він.

Хто такий Олександр Сотник

Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, нещодавно журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник заявив, що у Росії розвиток сценарію з громадянською війною просто неможливий. Він переконаний, що росіяни - народ, який все життя буде терпіти.

"Народу там немає. Вони - холопи. Навіть раби піднімали повстання, а холопи – ніколи, вони будуть терпіти. Є ж така холоп'яча приказка "а ми міцнішаємо". Їх будуть вбивати, а вони будуть міцнішати. Їх вже вбивають, а вони міцнішають. Там маса якихось покидьків. Від них нічого не залежить, вони ні на що не впливають. А смерть прийде, помирати будуть", - сказав Сотник.

Також Сотник заявляв, що у країні-агресорці РФ залишаються сотні адекватних людей, розкиданих по всій країні. "Хтось із них татарин, хтось - башкир, хтось - якут, хтось - удмурт, хтось - ще хтось там", - підкреслив він

Разом з тим журналіст вважає, що росіян, як національності, немає – це вигадана національність.

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