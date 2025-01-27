Психолог назвав 5 "помилок мислення", які руйнують психіку людини

Якщо людина ловить себе на думці про найгірший можливий результат будь-якої ситуації, проблема може бути в її сприйнятті.

https://glavred.net/life/psiholog-nazval-5-oshibok-myshleniya-kotorye-razrushayut-psihiku-cheloveka-10634327.html Посилання скопійоване

Психолог назвав 5 "помилок мислення" / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот YouTube-каналу "Психолог Олена Блоцька"

Ви дізнаєтеся:

Що таке захисна функція мислення

П'ять "помилок мислення": що це таке

Мозок людини в ході еволюції розвинув захисні способи мислення, щоб убезпечити нас у разі небезпеки. Однак у нинішній час такі упереджені думки про те, що може піти не так, негативно впливають на нас і можуть бути згубними для нашого психічного здоров'я. Як пише психолог Марк Треверс у статті для Forbes, варто вчасно виявляти ці помилки мислення і зрозуміти, як замінити їх на більш здорові моделі мислення, які надихають, а не посилюють негатив.

Авторка YouTube-каналу "Психолог Олена Блоцька" також розповіла, як позбутися катастрофічного мислення.

1. Ваш розум стрибає до найгіршого можливого висновку

Якщо ви ловите себе на думці про найгірший можливий результат будь-якої ситуації, проблема може бути у вашому сприйнятті. Це тип помилки мислення, який називається "катастрофізація".

Щойно ви починаєте думати про речі таким чином, ви можете зіткнутися з підвищеною тривожністю, страхом невдачі й уникати ситуацій, які мають стимулювати або кидати вам виклик. А дослідження 2016 року показує, що катастрофічне мислення може бути навіть пов'язане з такими психічними розладами, як паніка, фобії, тривожність з приводу здоров'я, ОКР, ПТСР, хронічний біль і травми головного мозку.

2. Ви бачите все в чорно-білому кольорі

"Чорно-біле мислення" - це когнітивне спотворення, за якого ви схильні розглядати ситуації, людей або результати в крайнощах. Все або добре, або погано, і ви думаєте, що немає сірої зони.

Але цей жорсткий спосіб мислення не залишає місця для недосконалостей, які притаманні людині й необхідні для справжнього зростання та прогресу. Такий стиль мислення може викликати фрустрацію, розчарування та емоційну нестабільність.

3. Ви приймаєте все на свій рахунок

Наприклад, критика колеги може бути більше пов'язана з його нестачею сну або особистими проблемами, ніж із вами, але найпоширеніша помилка мислення, якої ми припускаємося, - це персоналізація всього, що говориться або робиться стосовно нас.

Прийняття речей на свій рахунок може призвести до зайвих роздумів, почуття провини і низької самооцінки, тому важливо боротися з цією звичкою. Корисним буде самодистанціювання - уявне відсторонення і розгляд свого досвіду так, ніби це відбувається з кимось іншим.

4. Ви звинувачуєте інших у своїх невдачах

Звинувачення інших у втрачених можливостях - це когнітивне спотворення, яке заважає зростанню і не дає вам розвиватися. Прийняття відповідальності за те, що відбувається у вашому житті, показує зрілість і дає вам більше контролю над своїм життям, даючи змогу вам вчитися на помилках. Водночас перекладання провини лише послаблює вашу здатність розв'язувати проблеми та знаходити рішення.

5. Ви відфільтровуєте позитив

Ця помилка мислення полягає в тому, що ви концентруєтеся тільки на негативних моментах у ситуації, ігноруючи позитивні. Наприклад, ви можете регулярно ігнорувати компліменти або применшувати свої досягнення. Така модель поведінки може посилити почуття неадекватності, низьку самооцінку і навіть депресію. Щоб боротися з цим, важливо святкувати невеликі перемоги, визнавати свої навички та зусилля і навмисно зосереджуватися на позитивних відгуках і прогресі.

Дивіться відео про те, як позбутися катастрофічного мислення.

Також вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред