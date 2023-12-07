Ховалася від військкомату: у Львові спіймали "бабусю" , яка каталася по місту на лижах

У соціальних мережах поширили відео, де бабусю на лижах, тягне позаду себе автомобіль BMW вулицями міста.

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У Львові спіймали "бабусю", яка каталася по місту на лижах / Колаж Главред, фото: скріншот з відео

У Львові оштрафували "бабусю", яка каталася по місту на лижах, причепившись до автомобіля. Більше того, "її" дані передали до військкомату.

Як повідомляє поліція, "бабусею" виявився 30-річний чоловік, який перебуває в розшуку за ухилення від мобілізації.

У соціальних мережах поширили відео, де бабусю на лижах, тягне позаду себе автомобіль BMW вулицями міста. Патрульні 3-го батальйону одразу відреагували та виявили автомобіль.

відео дня

"Встановивши дані "бабусі", нею виявився 30-річний чоловік. На громадянина інспектори винесли постанову за ч.1 ст. 127 (порушення ПДР пішоходом) КУпАП", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка знайшли / скріншот з відео

Більше того, чоловік опинився у розшуку за ст.210 (порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку) та ст. 210-1 (порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію) КУпАП. Інформацію передали до військкомату.

Мобілізація в Україні

Нагадавши, Україна планує внести зміни до порядку мобілізації через законопроект, який внесуть до Верховної Ради. Це буде зроблено після узгодження з Генеральним штабом.

Також у Верховній Раді України представили деталі можливих змін у системі мобілізації. Планується встановити відстрочку від призову для студентів, педагогів, осіб певного вікового складу, строковиків і родичів інвалідів.

Як раніше повідомляв Главред, генерал Віктор Муженко висвітлив потребу в обережному підборі кандидатів для різних військових підрозділів в Україні. Він підкреслив важливість врахування фізичного стану та вікових параметрів при формуванні цих частин, зокрема у зв'язку з поточною ситуацією з мобілізації.

Дивіться відео про те, як у Львові переодягнений у бабусю чоловік порушив ПДР:

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