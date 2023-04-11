Парафіяни замолювали гріхи: під час служби "розплакалася" статуя Богоматері

По щоці статуї Скорботної Богоматері в якийсь момент скотилися три сльози.

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В Еквадорі "заплакала" статуя Скорботної Богоматері / mirror

Прямо під час служби в церкві з очей статуї Скорботної Богоматері потекли сльози. Парафіяни були здивовані і відразу почали замолювати гріхи і просити вибачення. Про це повідомляє Mirror.

Це сталося 7 квітня в Церкві Богоматері надії в кантоні Ла-Лібертад, Еквадор. По щоках статуї стікали 3 сльози.

Статуя "плакала" всього три хвилини і всі віруючі намагалися стерти сльози своїми носовими хустками, щоб зберегти їх як священні сувеніри.

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"Я підійшов і спочатку подумав, що це штучні сльози з зображення, але потім побачив, що з її лівого ока витекли три сльози", - каже координатор.

За даними видання, інформацію про цей випадок планували передати в єпархію для подальшого розслідування.

У мережі думки людей розділилися. Хтось вважає, що такі сигнали посилають духи. Інші переконані, що всередині статуї є система, яка служить для виходу сліз.

Варто відзначити, що сам священник не коментував цю ситуацію.

Раніше Главред повідомляв про те, що блискавка вдарила прямо в статую Христа-Спасителя. Це сталося в Бразилії в Ріо-де-Жанейро. Однак виявилося, що в цьому випадку немає нічого містичного. Вся справа в тому, що статуя розташована на висоті 710 метрів. Щорічно в статую вдаряє від 4 до 6 блискавок. Це може повторюватися навіть кожен 2-3 місяці.

Також повідомлялося про те, що на території Києво-Печерської Лаври почорніли хрести на Трапезному храмі. Люди помітили, що це збіглося з моментом, коли з Лаври вигнали проросійське керівництво УПЦ МП. Однак виявилося, що хрести довго не були на реставрації.

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