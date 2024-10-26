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Посівний календар на листопад 2024: названо найкращі дні для хорошого врожаю

Даяна Швець
26 жовтня 2024, 01:00
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Використання місячних фаз у садівництві допомагає підтримати природний ритм рослин, що позитивно позначається на їхній стійкості, здоров’ї та врожайності.
Посівний календар на листопад 2024: названо найкращі дні для хорошого врожаю
Експерти розповіли, що можна встигнути зробити на городі в листопаді / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Про що йдеться в матеріалі:

  • Як розуміти місячний календар
  • Найкращі та найгірші дні для посівів
  • Коли варто садити квіти та овочі

У листопаді 2024 року варто враховувати місячні фази для успішного планування садово-городніх робіт. Новолуння очікується 1 листопада, а повня — 15-го, повідомляє спеціалізоване видання Baileys Fertilizer.

Як правильно орієнтуватися на місячний календар?

Ось кілька основних принципів, за якими садівники орієнтуються на місячний календар:

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  • Зростаючий Місяць (від молодика до повні) — період активного росту. У цей час краще висаджувати рослини, які дають плоди над землею: овочі, злаки, зелень і квіти. Вважається, що їхній розвиток іде більш активно.
  • Спадний Місяць (від повні до молодика) — сприятливий для посадки коренеплодів і рослин, які розвиваються під землею. У цей період також рекомендується обрізка й підготовка рослин до зимівлі.
  • Повня і новолуння — фази, коли активність рослин знижується, тому ці дні небажані для посадок, обрізки та пересадки.
Какие растения нельзя выращивать совместно инфографика
Які рослини не можна вирощувати спільно / Инфографика: Главред

Перша половина місяця (2–14 листопада) — це період зростаючого Місяця, а друга (16–30 листопада) — спадного.

Які найкращі дні для посівів в листопаді?

Найкращими днями для посівів є 3–7, 10, 11, 14, 15, 18–20 та 26–29 листопада. У ці дні можна садити овочі, коренеплоди й декоративні рослини.

Які найгірші дні для посівів в листопаді?

Водночас 1, 2, 8, 9, 16 та 30 листопада слід уникати посівів.

Місячний посівний календар

Місячний посівний календар допомагає розпланувати роботу на городній або садовій ділянці. Вважається, що фази місяця впливають на ріст і врожайність рослин. Щоб успішно впоратися з городніми справами, слід користуватися місячним календарем.

Листопад завершує основні осінні роботи: збір опалого листя, перекопування ґрунту для знищення шкідників, обрізку дерев та підготовку саджанців.

Коли варто садити овочі в листопаді?

Посадка картоплі, моркви і буряка рекомендована з 18 по 25 листопада, а томатів, перцю та огірків — із 3 по 10 листопада. Цей час також підходить для посадки ягідних кущів і плодових дерев.

Коли варто садити квіти в листопаді?

Посів декоративних квітів краще планувати на 3–7 і 10–15 листопада, а для цибулинних і бульбових квітів — на 17–19 та 23 листопада.

Інші важливі новини про город та урожай

Главред також розповідав, що посадити у листопаді. Варто знати, що висаджувати рослини у листопаді можна тоді, коли грунт ще не промерз і в вас є можливість викопати посадкову яму.

Також експерти назвали найкращі сорти картоплі на посадку. Як відомо, цей продукт харчування за ціною є найбільш доступним для населення.

Окрім цього, є унікальний метод, як отримати цілу плантацію всього за 10 гривень. Він дасть змогу виростити базилік у горщику всього за 30 днів.

Водночас експерт розповів важливе правило, яку популярну рослину обов’язково треба підрізати восени. Від цього залежить, чи радуватимуть ці квіти ваш погляд наступного сезону.

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