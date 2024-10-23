Місячний календар стрижок на листопад 2024: коли імідж міняти не варто

Вважається, що місячний календар може допомогти обрати найбільш сприятливий час для стрижки, фарбування та інших процедур.

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Які дні листопаду сприятливі для стрижки / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Стрижка в певні дні місяця пов'язана з місячними ритмами, які, за переконаннями астрологів і прихильників народних традицій, впливають на стан здоров'я, настрій та навіть ріст волосся. Місячний календар стрижок на листопад 2024 року допоможе вам вибрати найкращий день для візиту до перукаря чи зміни кольору волосся.

Якщо давно плануєте змінити свій стиль, але вагаєтесь, місячний календар на листопад 2024 року від астрологів ТСН стане в пригоді для вибору оптимальної дати в останній місяць осені.

Місячний календар стрижок на листопад 2024 року: найкращі дні

Найбільш сприятливими днями для стрижки в листопаді будуть 2, 6-9, 12, 14, 16, 19, 21-25 числа. Астрологи вважають, що саме в ці дні ви не лише зможете оновити свою зачіску, але й покращити фінансову удачу завдяки стрижці.

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Небажані дні для стрижки в листопаді 2024 року

Несприятливі дні для зміни зачіски в листопаді: 1, 10, 11, 17, 28 та 29 числа. Астрологи радять уникати візиту до перукаря в ці дати, оскільки результат може бути невдалим – волосся може гірше рости або втратити здоровий вигляд.

Як зрозуміти місячний календар? Місячний день рахується від сходу Місяця. Для різних географічних координат буде виходити так само, як і зі сходом сонця (то раніше, то пізніше), адже так само, як Земля обертається навколо Сонця, так і Місяць обертається навколо Землі. Різниця в тому, що для Сонця період - рік, а для Місяця - місячний місяць.

Краще провести процедури для догляду за волоссям, замість кардинальних змін.

Фарбування волосся за місячним календарем на листопад 2024 року

Для фарбування волосся найбільш підходящі дні — 2, 15, і 16 листопада.

У ці дати ваше волосся виглядатиме здоровим і блискучим, тому не бійтеся експериментувати з відтінками.

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