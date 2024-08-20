Чи корисно поливати кімнатні рослини чаєм: флористка здивувала відповіддю

Чай корисний своїми лікувальними та заспокійливими властивостями не лише для людей, але й для рослин.

https://glavred.net/life/polezno-li-polivat-komnatnye-rasteniya-chaem-florist-udivila-otvetom-10589987.html Посилання скопійоване

Вплив чаю на кімнатні рослини / колаж: Главред, фото: pexels.com

Чай - чудовий аналог дорогим добривам, адже рівень азоту в чаї є значно вищим.

Окрім цього, чай живить рослини такими речовинами, як калій та фосфор.

Чай також багатий на такі корисні елементи, такі як поліфеноли, теанін, антиоксиданти, вітаміни і мінерали.

відео дня

Це чудове підживлення для гортензій, східних лілій, кімнатних помідорів, африканських фіалок, філодендронів та навіть вибагливих орхідей.

Що відомо про орхідеї? Орхідні — родина однодольних багаторічних наземних чи епіфітних (у тропіках) трав'янистих рослин. Деякі з них, а саме види з підродини ванільних є деревними ліанами, які можуть сягати 20 м завдовжки й більше. Один же з найменших видів — Bulbophyllum minutissimum — сягає 3—4 мм. Орхідні поширені в більшості країн світу, але особливо їх багато в тропіках, пише Вікіпедія.

Користь чайної заварки для підживлення рослин

Експертки Womanlife.kyiv.ua перелічили, яка є користь чайної заварки:

Суха заварка – це відмінна мульча на жарку пору року, особливо для вологолюбних добрив під час спеки. Крім того, до складу заварки входять мінеральні речовини, корисні для ґрунту. Це калій, кальцій, магній, але вміст їх мінімальний. Суха заварка покращує структуру ґрунту, роблячи його пухким, що покращує повітрообмін.

Як підготувати землю для розсади? Щоб земля була родюча, то варто добре підготувати її до посадки розсади. Потрібно декілька разів ретельно перекопати на глибину приблизно 20-30 см, але варто робити це у суху погоду. Фахівці радять, обробити ґрунт гарячим розчином мідного купоросу, щоб позбутися від шкідників. Це необхідно зробити за тиждень перед посадкою розсади. Якщо успішно зробили попередні дії, тоді варто удобрити землю і ще раз перекопати.

Шкода чайної заварки для рослин

До складу заварки входять дубильні речовини, що підвищують кислотність ґрунту. Якщо ґрунт не встигатиме просихати, то в горщику з’явиться цвіль, що може заразити коріння грибковими захворюваннями і занапастити квіти. У землі можуть оселитися мошки та інші шкідники, адже там буде солодко від цукру.

Як використовувати чайну заварку для кімнатних рослин

Є два способи, як підживити рослини чаєм:

Поливайте свої квіти чаєм так, як ви робили це з водою.

Закопайте пакетик чаю у горщик, щоб він збагатив ґрунт корисними вітамінами

Флористка Анна Бережнюк підтверджує, що чайну заварку можна лити прямо в ґрунт під час перекопування ранньою весною або на початку червня. А можна поєднувати чай з водою в пропорції 1:5.

"Однак виливати гарячу заварку із чашки на ґрунт не варто! Часто такі експерименти дають не дуже хороший результат: на квітах з’являється пліснява та мошка. Якщо ви вирішили підійти до питання правильно, то цілком достатньо додавати одну склянку висушеної використаної заварки на відро землі", - пояснює флористка.

Головне правило - використовувати заварку акуратно і стежити за станом ґрунту. Лише аналізуючи та спостерігаючи за реакцією рослин, можна отримати чимало користі.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред