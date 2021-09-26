Хлопець за 10 хвилин випив пляшку газованої води та помер

Хлопець випив Coca Cola і потрапив до лікарні / Фото ua.depositphotos.com

У Китаї 22-річний хлопець дуже хотів пити і за 10 хвилин випив 1,5-літрову пляшку Кока-Коли. Закінчилося все трагічно - молодик потрапив до лікарні та через 18 годин помер.

Хлопець звернувся до лікарні через 6 годин після вживання газованого напою. У нього був набряк живота і сильний біль, повідомляє Daily Mail. Медики кажуть, що "швидке вживання напою призвело до смертельного накопичення газу всередині його тіла, що виснажило печінку та зрештою вбило хлопця".

Зокрема, газ накопичився в кишечнику і просочився у ворітну вену — це один з головних кровоносних судин печінки, що і призвело до летального результату.

Більш того у хлопця був підвищений пульс і низький кров'яний тиск, а комп'ютерна томографія виявила у нього пневматоз — аномальну присутність газів в стінці кишечника. Сканування також показало у нього ішемію печінки, яку також називають "шокової печінкою" – це тип травми, що виникає при недостатньому надходженні кисню в орган.

За 12 годин аналізи крові показали, що у чоловіка серйозне пошкодження печінки. Його стан ще більше погіршився і він помер.

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У свою чергу, біохімік з Університетського коледжу Лондона, професор Натан Девіс вважає, що причиною летального результату не могла стати пляшка Кока Коли. Професор припустив, що можливо винна бактеріальна інфекція, а не безалкогольний напій.

"Зазвичай такий стан виникає через те, що у вас є бактерії, які потрапили з шлунково-кишкового тракту туди, де вони не повинні бути, в даному випадку в слизовій оболонці тонкої кишки", — сказав Девіс.

За його словами, споживання газованої води ймовірно наклалося на цю проблему, але стати причиною смерті не могло.

Як повідомляв Главред, 12 вересня в Тернопільській області прямо під час танців на весіллі помер 51-річний чоловік. Йому раптово стало зле, він впав. Гості не виявили у чоловіка ознак життя та одразу викликали "швидку". Медики, які приїхали на виклик, змушені були констатувати біологічну смерть, що настала до прибуття бригади.