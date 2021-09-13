Весілля на Тернопільщині закінчилося трагедією: гість помер під час танцю

Медики, які приїхали на виклик, констатували смерть чоловіка / Reuters

Трагічний випадок стався у неділю, 12 вересня, близько 23:00 в селі Підзамочок Бучацького району, куди виїжджала районна бригада "швидкої". Там прямо під час розваг на весіллі помер чоловік.

Як повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги Тернопільської області, 51-річний чоловік танцював на весіллі, йому раптово стало погано, він впав. Гості не виявили у нього ознак життя і відразу викликали "швидку".

Медики, які приїхали на виклик, змушені були констатувати біологічну смерть, що настала до прибуття бригади.

Інциденти на весіллі – про що раніше повідомляв Главред: