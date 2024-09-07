УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Один пост в Фейсбуці зруйнував весь шлюб: що цікавого знайшла жінка в мережі

Даяна Швець
7 вересня 2024, 04:00
74
А все почалося з жіночої групи, яку любить проглядати жінка у Фейсбуці, де діляться порадами та мемами на тему виховання дітей.
Один пост в Фейсбуці зруйнував весь шлюб: що цікавого знайшла жінка в мережі
Одна знахідка в інтернеті змінила все / колаж: Главред, фото: pexels

На жаль чи на щастя, ера соціальних мереж, розкриває ще більше проблем у стосунках та шлюбі. Цікава історія була опублікована на популярному форумі Reddit. Розповідається, що жінка, як щасливо прожила 10 років у шлюбі з чоловіком та народила йому двох дітей, майже випадково з’ясувала, що її коханий насправді веде подвійне життя.

А все почалося з жіночої групи, яку любить проглядати жінка у Фейсбуці, де діляться порадами та мемами на тему виховання дітей.

"Я людина, яка любить читати коментарі. На жаль, я побачила профіль, де була фотографія жінки з моїм чоловіком", – розповідає авторка історії.

відео дня

Що таке reddit?

Reddit - сайт, що поєднує риси соціальної мережі і форуму, на якому зареєстровані користувачі можуть розміщувати посилання на будь-яку вподобану інформацію в Інтернеті і обговорювати її. Як і багато інших подібних сайтів, Reddit підтримує систему голосування за вподобані повідомлення - найбільш популярні з них виявляються на головній сторінці сайту, пише Вікіпедія.

Перейшовши на цей профіль та вивчивши його детально, жінка дійшла страшного висновку. Як виявилось, її чоловік, який буцімто часто їздить у відрядження, насправді мав ще одну паралельну сім’ю – цивільну дружину та дитину. Бонусом вона знайшла другий акаунт свого чоловіка, в якому він мав геть інше ім’я та прізвище, ніж насправді.

"Я написала їй і була здивована, що вона знала, що він одружений. Вони одружені 2 роки, їхній дитині приблизно 14 місяців. Хоча технічно вони не одружені, їхній шлюб недійсний", – розповідає жінка.

На жаль. Коли таємне стало явним, чоловік остаточно перебрався жити до своєї другої дружини, а авторка історії була змушена подати на розлучення.

Окрім цього, психолог назвала 4 ознаки того, що стосунки приречені. Клінічний психолог і фахівець з відновлення стосунків доктор Кеті Нікерсон назвала 4 головні ознаки того, що в стосунках в парі "приречені на провал".

Також вам може бути цікаво прочитати щемливу історію, як батько придумав власні ліки, щоб врятувати сина від рідкісної хвороби. Після успішних випробувань, Піроволакіс почав співпрацювати з невеликою фармацевтичною компанією в Іспанії для виробництва препарату.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Реклама

Головне за день

ППО, танки Leopard, ракети та тисячі боєприпасів: Умєров підбив підсумки "Рамштайну"

ППО, танки Leopard, ракети та тисячі боєприпасів: Умєров підбив підсумки "Рамштайну"

23:59 Україна
Росія отримала від Ірану нові балістичні ракети для ударів по Україні - WSJ

Росія отримала від Ірану нові балістичні ракети для ударів по Україні - WSJ

22:56 Світ
Чи можливе замороження війни з Росією: Зеленський зробив гучну заяву

Чи можливе замороження війни з Росією: Зеленський зробив гучну заяву

22:10 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Як зняти старий скотч із пластику на вікнах: дуже простий, але ефективний спосіб 15797

Як зняти старий скотч із пластику на вікнах: дуже простий, але ефективний спосіб

Як заточити ножі для м'ясорубки: простий спосіб, про який багато хто не знає 15418

Як заточити ножі для м'ясорубки: простий спосіб, про який багато хто не знає

Старий бабусин секрет: як почистити кілограми горіхів за хвилини - простий метод 11388

Старий бабусин секрет: як почистити кілограми горіхів за хвилини - простий метод

Вони божевільні : кінолог назвав найгіршу породу собак для життя в домі 9557

"Вони божевільні": кінолог назвав найгіршу породу собак для життя в домі

Останні новини

06:10

Зміни в уряді не зрада: що варто знати

05:58

Гороскоп на завтра 8 вересня: Тельцям - велич, Дівам - цікавий дзвінок

05:00

Чому з’являються темні кола під очима: названо вісім неочікуваних причин

04:00

Один пост в Фейсбуці зруйнував весь шлюб: що цікавого знайшла жінка в мережі

03:33

Копійки "витіснять" шаги: в Україні введуть в обіг нові монети

Чим завершиться битва за Покровськ і що загрожує Дніпропетровщині: інтерв'ю з ЖироховимЧим завершиться битва за Покровськ і що загрожує Дніпропетровщині: інтерв'ю з Жироховим
03:01

У Курській області ЗСУ йдуть уперед: названо кілька напрямків

02:30

"Нічим бити": Кочетков сказав, чому дозвіл завдавати удари вглиб РФ мало що змінить

02:10

Ні граму більше: скільки потрібно додавати порошку під час прання - цифра здивує

01:30

Яблучко від яблуньки: який вигляд має 18-річний син Юрія Шатунова

Реклама
06 вересня, п'ятниця
23:59

ППО, танки Leopard, ракети та тисячі боєприпасів: Умєров підбив підсумки "Рамштайну"

22:56

Росія отримала від Ірану нові балістичні ракети для ударів по Україні - WSJ

22:19

Чи буде Україну ''ковбасити'': прогноз магнітних бур на вихідні 7-8 вересня

22:11

"Чекаємо народження малюка": дружина онука Алли Пугачової вагітна - перші деталі

22:10

Чи можливе замороження війни з Росією: Зеленський зробив гучну заяву

22:01

Російській співачці загрожує 6 років в'язниці за підтримку України

21:21

Скасувати санкції проти РФ: Трамп здивував новою скандальною заявою

21:16

"Це все перед очима": Ольга Сумська висловила свій біль - що сталося

21:09

"Шкода, що ми не можемо": Зеленський зробив заяву про удари по Кремлю

20:56

Росіян зупинили за 10 кілометрів від Покровська: відомо, куди вони підуть далі

20:44

Путін ще ні разу такого не казав: диктатор різко понизив планку цілей "СВО"

Реклама
20:36

Зустріч Зеленського з Путіним "необхідна": Орбан озвучив чергову "миротворчу" ідею

20:10

Запоріжжя видихнуло з полегшенням: після Курщини ситуація для регіону змінилась

19:58

Як правильно засточити леза машинки для стрижки: простий, але геніальний спосібВідео

19:57

Не обійдеться без складнощів: що заважає Україні вступити до ЄС – Стефанішина

19:51

Linkin Park знайшли заміну Честеру Беннінгтону через 7 років після його смерті

19:43

Військові можуть залишитися без "бойових" у вересні: у Міноборони закінчилися гроші

19:10

Якою буде війна в Курській області та чому до перемовин ще далекоПогляд

19:06

Розслаблятися рано: прем'єр-міністр анонсував нові удари РФ по енергетиці

19:06

Глава Пентагону сказав, чому США не дають дозволу на удари по території РФ

18:54

У Повалій планують вилучити майно в Україні та позбавити прав на пісні

18:50

Задача для геніїв: домашнє завдання 6-річної дитини поставило в ступор батьків

18:41

Залишилося тільки згарище: згорів заміський будинок відомої української ведучої

18:33

Бронемашин знищено найбільше: відкрито втрати ЗСУ після боїв в Курській операції

18:27

Світла буде в рази більше: Укренерго здивувало заявою про відключення 7 вересня

18:08

Уряд провів другу хвилю кадрових перестановок: кого звільнили, а кого призначили

18:07

Господиням на замітку: як відміряти борошно без ваг – простий лайфхакВідео

17:55

Прем’єра на ТЕТ: унікальне реаліті-шоу "Найкраща оселя" представило крутих експертівВідео

17:52

Що робити, якщо в квартирі вогкість: досвідчені господині здивували порадами

17:40

Росіян зупинили під Покровськом: ворог переходить до оборони – офіцер ЗСУ

17:36

Співак YAKTAK здійснив мрію доньки героя, який загинув під час ворожого обстрілу на Донеччині

Реклама
17:30

Дубляж кіно, журналістика й робота в кадрі: 1+1 media school запускає осінній освітній сезон

17:27

"Вони божевільні": кінолог назвав найгіршу породу собак для життя в доміВідео

17:20

Як позбутися засмічення в унітазі без вантуза: забутий, але дуже хороший спосібВідео

17:17

Протистояння триває: стали відомі подробиці заповіту Алена Делона

17:16

Три мирні плани вже до кінця року: експерт розповів, як війна може закінчитись

17:15

Про підготовку Дмитрука до втечі знали: у ДБР зізнались, чому нардепа не затримали

17:07

Стратегічний програш РФ: відомо, чому Путін заговорив про мир

17:07

Катастрофа змінила все: союзники переглядають плани швидкого навчання пілотів F-16

16:51

У НАТО заговорили про швидкий шлях до закінчення війни та перемоги України

16:29

Покриють весь город і виведуть бур'яни: що посіяти на зиму, щоб не росла трава

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження дочкиЗ днем народження синаЗ днем нарождення жінціЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти