Один пост в Фейсбуці зруйнував весь шлюб: що цікавого знайшла жінка в мережі

А все почалося з жіночої групи, яку любить проглядати жінка у Фейсбуці, де діляться порадами та мемами на тему виховання дітей.

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Одна знахідка в інтернеті змінила все / колаж: Главред, фото: pexels

На жаль чи на щастя, ера соціальних мереж, розкриває ще більше проблем у стосунках та шлюбі. Цікава історія була опублікована на популярному форумі Reddit. Розповідається, що жінка, як щасливо прожила 10 років у шлюбі з чоловіком та народила йому двох дітей, майже випадково з’ясувала, що її коханий насправді веде подвійне життя.

А все почалося з жіночої групи, яку любить проглядати жінка у Фейсбуці, де діляться порадами та мемами на тему виховання дітей.

"Я людина, яка любить читати коментарі. На жаль, я побачила профіль, де була фотографія жінки з моїм чоловіком", – розповідає авторка історії.

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Що таке reddit? Reddit - сайт, що поєднує риси соціальної мережі і форуму, на якому зареєстровані користувачі можуть розміщувати посилання на будь-яку вподобану інформацію в Інтернеті і обговорювати її. Як і багато інших подібних сайтів, Reddit підтримує систему голосування за вподобані повідомлення - найбільш популярні з них виявляються на головній сторінці сайту, пише Вікіпедія.

Перейшовши на цей профіль та вивчивши його детально, жінка дійшла страшного висновку. Як виявилось, її чоловік, який буцімто часто їздить у відрядження, насправді мав ще одну паралельну сім’ю – цивільну дружину та дитину. Бонусом вона знайшла другий акаунт свого чоловіка, в якому він мав геть інше ім’я та прізвище, ніж насправді.

"Я написала їй і була здивована, що вона знала, що він одружений. Вони одружені 2 роки, їхній дитині приблизно 14 місяців. Хоча технічно вони не одружені, їхній шлюб недійсний", – розповідає жінка.

На жаль. Коли таємне стало явним, чоловік остаточно перебрався жити до своєї другої дружини, а авторка історії була змушена подати на розлучення.

Окрім цього, психолог назвала 4 ознаки того, що стосунки приречені. Клінічний психолог і фахівець з відновлення стосунків доктор Кеті Нікерсон назвала 4 головні ознаки того, що в стосунках в парі "приречені на провал".

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